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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطر حقيقي قادم.. تحذير من النائب إيهاب رمزي بسبب أسعار الدواجن

الدواجن
الدواجن

قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إنه قدم طلب إحاطة من أجل أن يكون هناك وقفة جادة في ملف الدواجن، إذ أن مصر تقترب من خطر في أزمة الدواجن في مصر، والمشكلة الحقيقية تكمن في الأسعار، إذ أن الأسعار ستصل لأرقام بعيدة لن يتحملها المواطن المصري، وبالتالي يجب أن يكون هناك تدخل من قبل الحكومة. 

مصر قادرة على إنتاج الأعلاف محليا 

وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة "إي تي سي"، أن الحكومة لم تقدم أي دراسة حول أزمة الدواجن التي قد تنفجر في الفترة المقبلة، والجميع يتحدث عن أزمة الدولار، لافتا إلى أن الأعلاف أغلبها من منتجات يتم إنتاجها من مصر، وفكرة استيرادها من الخارج عليها علامات استفهام كبيرة، موضحا أن مصر لديها فقر في السياسة الزراعية وليس في الأراضي الزراعية. 

وتابع أن مصر لديها أراضي زراعية، وعمالة ومياه، ويجب أن يكون هناك رؤية في هذا الملف، وأن يكون إنتاج مصر من الأعلاف يزيد ليتناسب مع حجم الاستهلاك المحلي، مع تغيير السياسة الزراعية في استيراد الأعلاف. 

النائب إيهاب رمزي الدواجن انتاج الاعلاف الأسعار برنامج مصر جديدة

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