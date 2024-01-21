انخفضت 18 جنيها.. تحركات عاجلة لضبط أسعار الدواجن خلال شهر رمضان

بذلت الحكومة متمثلة في شعبة الدواجن الكثير من الجهود لزيادة نسبة إنتاج الدواجن قبل دخول شهر رمضان، وذلك لأن الطلب على الدواجن في رمضان يكون أكبر بزيادة 25 %.

أسعار الدواجن

ضبط الأسعار خلال شهر رمضان

ومنذ بداية نوفمبر الماضي تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق بقوة إذ انخفضت بنحو 18 جنيهًا، وذلك بعد إطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع. وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر بسبب عدة عوامل، من بينها زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما يؤدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس.

ومن جانبه، كشف رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، سامح السيد، أن سوق الدواجن يشهد استقرار واضح وزيادة في المعروض رغم موسم الشتاء، والذى كان يشهد نفوق كبير للدواجن وحدوث ارتفاعات سعرية نتيجة انخفاض درجات الحرارة وانتشار الأمراض.

وأضاف السيد في تصريحات له، أن هناك استعداد كبير لشهر رمضان في سوق الدواجن لتلبية الاحتياج في شهر رمضان حيث يرتفع الطلب على الدواجن بنسبة تتراوح بين 25 و 30 % ، حيث يتم تجهيز دورات إنتاج ليخرج كامل إنتاج المزارع في رمضان لتوفير احتياجات السوق.

وأشار إلى أن سوق الدواجن مستقر عند 65 جنيها في المزارع للكيلو ويصل المستهلكين بين 75 و 78 جنيها للكيلو في الفترة الحالية، لافتا إلى أن الطلب على الدواجن في السوق حاليًا مستقر نسبياً مما يجعل التحركات السعرية ابطأ سواء بالارتفاع أو الهبوط.

أما عن أسعار البيض فى الأسواق اليوم، قال رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الكرتونة تستقر عند 136 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة، وتصل للمستهلكين 150 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 136 جنيها، وتصل للمستهلكين بسعر يتراوح بين 160 إلى 165 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر سجلت 136 جنيها، وتصل المستهلكين بسعر 145 إلى 148 جنيها.

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن

وشهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 21 يناير 2024 استقرارا بداية التعاملات بالبورصة والأسواق، بعد ارتفاع أسعار الدواجن أمس، لتصعد أسعار الفراخ الساسو بقيمة 4 جنيهات. جاء ذلك بالتزامن مع عيد الغطاس.

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت

ويرصد لكم موقع "صدى البلد" في السطور التالية أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في المزرعة وفقًا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

يبدأ سعر الفراخ البيضاء في مصر اليوم من 67 جنيهًا، فيما تصل أسعار الدواجن البلدية إلى 110 جنيهات بحد أقصى.

أما أسعار الدواجن الحمراء والساسو تتراوح ما بين 76 و75 جنيها.

وعن أسعار الدواجن الأمهات في الأسواق، فبلغ متوسط سعر الكيلو نحو 58 جنيهًا.

تصل أسعار البانيه في محال الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى 165 لـ170 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم