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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

رغم انخفاضها.. تحذير عاجل من شعبة الدواجن للمواطنين بشأن الفراخ| فماذا ينتظر أسعارها الفترة القادمة؟

اسعار الدواجن
اسعار الدواجن

تشهد أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024، في الأسواق هدوءًا نسبياً، حيث تشهد أسعار الدواجن في مصر اليوم تحرك ملحوظ في كافة الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة 66 جنيها بينما في السوق للمستهلكين بين 75 إلى 78 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.

ماذا يحدث بسوق الدواجن؟ 

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة عند 66 إلى 67 جنيها فى حين يصل السعر النهائي للمستهلك في الأسواق بين 75 إلي 78 جنيها للكيلو وسط استقرار في معروض الدواجن، وفق ما أوردته شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية التي ترصد تطور سعر الفراخ في الأسواق.

أما عن أسعار البيض في الأسواق اليوم تواصل استقرار عند 129 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة وتصل المستهلكين 150 جنيها و بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 142 جنيها وتصل المستهلكين 160 إلي 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 128 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 145 إلي 148 جنيها.

وشهدت  تراجعاً طفيفاً عقب انتهاء أعياد الميلاد، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء تراجعًا بنحو 4  جنيهات تقريبًا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي  .

وشددت شعبة الدواجن على ضرورة ارتفاع نسبة الإنتاج  قبل دخول شهر رمضان، لأن الطلب على الدواجن في رمضان يكون أكبر بزيادة 25 %.

ومنذ بداية نوفمبر الماضي تراجعت بنحو 18 جنيهًا، وكانت أسعار الدواجن في الأسواق قد هبطت بقوة منذ منتصف نوفمبر الماضي، بعد إطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع.

كيف تتأثر أسعار البيض بالدواجن؟

وخفض على أثرها اتحاد منتجي الدواجن الأسعار بنحو 16 جنيهًا للدواجن و25 جنيهًا لـ طبق البيض.

وعن سعر الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024، فسجلت نحو 65 جنيهًا للكيلو الواحد في الدواجن البيضاء، 66 جنيهًا للدواجن الساسو و90 جنيهاً لـ الدواجن البلدي.

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ومن جانبه، صرح إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة السلعية، بأن وزارة التموين تبحث مع وزارة الزراعة طرح الدواجن والبيض بالبورصة السلعية، وعقد اجتماعات مع التجار والمصنعين .

وأضاف عشماوي- خلال تصريحات له، أنه تم طرح 105 ملايين طن، من 9 منتجات، منها «القمح، والذرة الصفراء، والذرة، والسكر، وفول الصويا، والملح» على البورصة السلعية منذ تأسيس البورصة حتى الآن، بقيمة 19 مليار جنيه من خلال 210 جلسات، لافتًا إلى أن من مميزات البورصة السلعية وجود سوق منظم لتداول السلع الحاضرة وآلية لضبط الأسعار.

بينما قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية للأوراق المالية، إن البورصة السلعية توفر للمستوردين احتياجاتهم من السلع، ما ساهم في توفير الدولار عبر تخفيض الفاتورة الاستيرادية لمصر.

سعر الدواجن البيضاء والبلدي اليوم 

وأضاف الشيخ، خلال مؤتمر "البورصة السلعية في مصر"، مساء الثلاثاء، أنها تتحقق من كفاءة وجودة السلع التي يتم تداولها بالبورصة، لأن الأمر في تلك النوعية من البورصات يتعلق بتداول سلع حقيقية بمواصفات معينة على خلاف بورصات تداول الأوراق المالية.

وفي السياق نفسه، قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن الإقبال على شراء الدواجن ارتفع بنسبة تصل نحو 10%، وذلك بسبب فترة المواسم والأعياد، وتسبب فر ارتفاع أسعار الدواجن، ارتفاع أسعار الأعلاف.

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وأضاف رئيس شعبة الدواجن- خلال تصريحات له، أن سعر الأعلاف تتراوح ما بين  25 ألفا حتى  24.5 ألف ببعض الشركات، بالإضافة إلى أن أرتفاع سعر الكتكوت، واللقاحات، لافتا إلى أن  أسعار الدواجن سيستمر في الفترة المقبلة فى زيادة بالتزامن مع استقبال شهر رمضان المبارك، وتصل نحو  25 %.

وأشار السيد، إلى أن زيادة الطلب فى رمضان تتسبب فى ارتفاع الأسعار، لذلك يجب فرض الرقابة على الأسواق، قبل شهر رمضان وضبط لـ سعر الكتكوت والأعلاف لتجنب من زيادة الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.

وسوف نرصد لكم أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، والتي جاءت كالتالي: 

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 55 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 64 و65 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 73 ليصل إلى المواطن بنحو 78 و 82 جنيها.
  • وسعر الدواجن البلدي حر استقر عند  120 جنيها للكيلو.
  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  62 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 150 و160 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر إلى عدة عوامل، منها:

زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس .

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