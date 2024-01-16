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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

الدواجن 
الدواجن 

يبحث الكثير بشكل يومي عن أسعار الدواجن اليوم في مصر، والتي شهدت تراجعا ملحوظا، بعد أن تراجعت أسعار الأعلاف مؤخرا؛ نتيجة الإفراج عن آلاف الأطنان من الموانئ، بحسب ما أعلنت وزارة الزراعة رسميا مع توافر المعروض.

وهبطت أسعار الفراخ بقوة ليبدأ سعر الكيلو اليوم يتراوح بين 66 -67  جنيها في المزرعة بعد 72 و76 و77 جنيها أكتوبر الماضي، و 70 جنيها قبل أيام، فيما يبدأ السعر للمستهلك من 69 جنيها.

سعر كيلو البانيه

وتراجع سعر كيلو البانيه  ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 30 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 150 جنيها لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 180-190 جنيها، بفارق نحو 30 جنيها.

البانيه

سعر كيلو الفراخ اليوم

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم بقوة، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 69-77 جنيها في المحلات بعدما سجلت 82 ووصلت إلى 90 جنيها خلال أكتوبر نتيجة استقرار سعر الأعلاف.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 66 جنيهًا في المزرعة، و69 جنيهًا وقد يصل إلى 77 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 110-125 جنيها للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 75- 80 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 76- 85 جنيهًا للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 150- 170 جنيهًا للكيلو  أو يزيد حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 120 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 50-55 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 40-45 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء : 60 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
الدواجن

8.4 مليون طن 

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 26 أكتوبر 2023) 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر.. وجاء كالتالي: 

  • سعر كرتونة الأحمر 130 جنيها في المزرعة.
  • تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 135-140 جنيها.
البيض 

أسعار البيض الأبيض

  • سعر كرتونة البيض الأبيض 127 جنيها.
  • تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 133 جنيها.
  • سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 148 جنيها للمستهلك.
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