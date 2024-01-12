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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

30 جنيهًا| تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن لليوم الثاني.. وهذا ثمن البيض

الدواجن 
الدواجن 

يهتم الآلاف من المواطنين يوميا بمعرفة أسعار الدواجن اليوم في مصر، والتي شهدت تراجعا ملحوظا، بعد أن تراجعت أسعار الأعلاف مؤخرا واستقرت عند مستويات متدني  مقارنة بأعلى سعر سجلته سابقا؛ نتيجة الإفراج عن آلاف الأطنان من الموانئ، بحسب ما أعلنت وزارة الزراعة رسميا.

انخفضت أسعار الفراخ بقوة ليبدأ سعر الكيلو اليوم يتراوح بين 65 -66  جنيها في المزرعة بعد 72 و76 و77 جنيها أكتوبر الماضي، و 70 جنيها قبل أيام، فيما يبدأ السعر للمستهلك من 67 جنيها.

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سعر كيلو البانيه

وتراجع سعر كيلو البانيه بنحو متوسط 30 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 148 جنيها لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 175-180 جنيها، بفارق نحو 30 جنيها.

البانيه

سعر كيلو الفراخ اليوم

انخفضت أسعار الدواجن اليوم بقوة، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 67-75 جنيها في المحلات بعدما سجلت 82 ووصلت إلى 90 جنيها خلال أكتوبر نتيجة استقرار سعر الأعلاف.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و67 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
الدواجن 
  • الفراخ البلدي: 110-125 جنيها للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 78- 80 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 75- 85 جنيهًا للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 148- 165 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 100 جنيه للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 50-55 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 40-45 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 60 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

8.4 مليون طن 

يذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أعلن أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 26 أكتوبر 2023) 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار بالتننمسيق مع البنك المركزي المصري.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر.. وجاء كالتالي: 

  • سعر كرتونة الأحمر 130 جنيها في المزرعة.
  • تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 135-140 جنيها.
البيض 

أسعار البيض الأبيض

  • سعر كرتونة البيض الأبيض 127 جنيها.
  • تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 133 جنيها.
  • سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 150 جنيها للمستهلك.
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