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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الأحد ارتفاعا طفيفا نتيجة لإفطار الإخوة الأقباط والذي سيؤدي إلي زيادة الإقبال على شراء الدواجن بالأسواق وارتفاع أسعارها .

ويري خبراء صناعة الدواجن ضرورة تسريع وتيرة الإفراج عن الخامات، حتى لا تحدث إشكالية فى الإنتاج فى موسم رمضان المقبل.

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الفراخ البيضاء بـ 68 جنيها .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

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أسعار الدواجن والبيض بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد

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ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024

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بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

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انخفاض جديد في اسعار الدواجن.. ومفاجأة في سعر البيض والبانيه

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تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

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أسعار الدواجن اليوم بعد تحرك الأعلاف والكتاكيت

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انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

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تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

أسعار الدواجن اليوم 

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 68 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها، بعدما كان سعرها 66 جنيهًا بالمزرعة، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 55 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها. 

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 71 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 76 جنيها. 

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 100 جنيها لتصل للمستهلك بسعر  110 جنيهات. 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 150 جنيهًا في بعض المحلات، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 185 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 70 و80 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60 جنيها.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة 

 

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار البيض 

•  ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من  125 ل 135 جنيهًا  .
 

• سعر كرتونة البيض الأبيض 130 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 140 جنيها.
 

جدير بالذكر أن  السيد القصير وزير الزراعة وجه واستصلاح الأراضي بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية في إطار مبادرة خير مزارعنا لأهالينا  بجودة عالية وبأسعار تنافسية واحتفالا بأعياد الميلاد المجيد .
 

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومنسق عام مبادرة خير مزارعنا لأهالينا والمنافذ أنه تم  ضخ كميات كبيرة من جميع السلع والمنتجات الغذائية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنحو 30% من خلال 261 منفذ ثابت منتشرين في جميع أنحاء الجمهوريه و33 منفذ متحرك  تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية والمناطق ذات الكثافه السكانيه العالية.

وأضاف أن المواطن في قلب وعقل القيادة السياسية مشيدا بقرار دولة رئيس الوزراء باعتبار 7 أصناف من السلع الإستراتيجية حمايه للمواطن ورفع العبء عن كاهله، موضحا أن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا مستمرة في تقديم دورها الإيجابي.

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