البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الأحد ارتفاعا طفيفا نتيجة لإفطار الإخوة الأقباط والذي سيؤدي إلي زيادة الإقبال على شراء الدواجن بالأسواق وارتفاع أسعارها .

ويري خبراء صناعة الدواجن ضرورة تسريع وتيرة الإفراج عن الخامات، حتى لا تحدث إشكالية فى الإنتاج فى موسم رمضان المقبل.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 68 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها، بعدما كان سعرها 66 جنيهًا بالمزرعة، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 55 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 71 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 76 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 100 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 150 جنيهًا في بعض المحلات، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 185 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 70 و80 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60 جنيها.

أسعار البط اليوم بالمزرعة

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.



وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار البيض

• ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من 125 ل 135 جنيهًا .



• سعر كرتونة البيض الأبيض 130 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 140 جنيها.



جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة وجه واستصلاح الأراضي بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية في إطار مبادرة خير مزارعنا لأهالينا بجودة عالية وبأسعار تنافسية واحتفالا بأعياد الميلاد المجيد .



وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومنسق عام مبادرة خير مزارعنا لأهالينا والمنافذ أنه تم ضخ كميات كبيرة من جميع السلع والمنتجات الغذائية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنحو 30% من خلال 261 منفذ ثابت منتشرين في جميع أنحاء الجمهوريه و33 منفذ متحرك تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية والمناطق ذات الكثافه السكانيه العالية.



وأضاف أن المواطن في قلب وعقل القيادة السياسية مشيدا بقرار دولة رئيس الوزراء باعتبار 7 أصناف من السلع الإستراتيجية حمايه للمواطن ورفع العبء عن كاهله، موضحا أن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا مستمرة في تقديم دورها الإيجابي.