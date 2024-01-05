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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الدواجن والبيض بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد

صدى البلد

تحظى أسعار الدواجن والبيض باهتمام كبير من ربات البيوت، بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد، ويرى خبراء صناعة الدواجن ضرورة تسريع وتيرة الإفراج عن الخامات، حتى لا تحدث إشكالية في الإنتاج فى موسم شهر رمضان المقبل.

وتشهد أسعار الدواجن والبيض، اليوم الجمعة 5 يناير 2024، استقرارًا في بداية التعاملات بالبورصة والأسواق، جاء ذلك بعد ارتفاع طفيف في أسعار الفراخ البيضاء أمس بقيمة 2 جنيه، لتسجل الآن 66 جنيها، بعدما كانت تسجل 64 جنيها، جاء ذلك تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

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ويقدم "صدى البلد" في السطور الآتية أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في المزرعة، وفقًا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الدواجن البيضاء

تبدأ سعر الفراخ البيضاء في مصر اليوم من 64 جنيها، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 110 جنيهات بحد أقصى.

أسعار الدواجن الحمراء والبلدي اليوم

أما أسعار الدواجن الحمراء والساسو فتتراوح بين 72 و73 جنيها.

وعن أسعار الدواجن الأمهات في الأسواق، فبلغ متوسط سعر الكيلو نحو 56 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم

تصل أسعار البانيه في محال الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى 165 لـ170 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض  اليوم


أما عن أسعار بورصة البيض اليوم، فبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 120 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 135 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 125 و132 جنيها للطبق، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 139 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك بين 145 و150 جنيهًا.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 119 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.


فيما وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 11.00 و12.00 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 8 و9.9 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط، بين 7.50 و8.00 جنيه.

جدير بالذكر أن الحكومة تدخلت لحل الأزمة فى القطاع من خلال الإفراج عن خامات الأعلاف المكدسة فى الموانئ المحلية، واستمرت وزارة الزراعة فى الإعلان عن الكميات المفرج عنها شهريا حتى أكتوبر الماضي.

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