مصر على خريطة الاستثمار الزراعي العالمي.. تحركات جديدة من أبوظبي

شارك المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في عدد من الجلسات النقاشية المحورية ضمن فعاليات قمة الأمن الغذائي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي سلطت الضوء على قضايا الأمن الغذائي الإقليمي وتطوير القطاع الزراعي.

وسلطت الجلسات المتخصصة التي شارك فيها نائب وزير الزراعة، الضوء على الاستثمار والتمويل في أفريقيا لتعزيز النظم الغذائية، كذلك المشاركة في جلسة بعنوان "من النيل إلى المستقبل"، والتي تناولت واقع وآفاق قطاع الزراعة في مصر.

واستعرض "الصياد" خلال الجلسات دور مصر المحوري في تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي، مُسلطًا الضوء على الإجراءات الاستباقية والمشروعات القومية الكبرى الزراعية العملاقة، التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية لمواجهة التحديات المناخية والتغيرات الجيوسياسية وتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة والمستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشاد نائب وزير الزراعة بالدور الحيوي للشركات الإماراتية المستثمرة في قطاع الزراعة بمصر، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للترويج للمزيد من الشراكات الناجحة، وتوسيع نطاق الأعمال المشتركة بما يحقق المصلحة المتبادلة ويعزز من كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي بين البلدين الشقيقين.

وعلى هامش أعمال القمة، عقد المهندس مصطفى الصياد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الدولية المتخصصة، في مجالات: قطاع تكرير زيوت النخيل، والإنتاج النباتي والتصنيع الزراعي وذلك بحضور الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

واستعرضت اللقاءات، الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وفتح آفاق جديدة للتوسع في الاستثمار الزراعي، لا سيما في ظل ما شهدته مصر من طفرة غير مسبوقة في تحسين البنية التحتية الزراعية، وتوفير حزم متنوعة من حوافز الاستثمار للمستثمرين الأجانب.