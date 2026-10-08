محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

اختار الإنجليزي ستيفن جيرارد، أسطورة نادي ليفربول السابق، محمد صلاح ضمن قائمته لأعظم 4 شخصيات وأساطير في تاريخ النادي، وفقًا لتصريحات تلفزيونية.

ووضع جيرارد قائد ليفربول السابق محمد صلاح إلى جانب عدد من أبرز الأسماء التي صنعت تاريخ النادي الإنجليزي، وهم الأسكتلندي كيني دالجليش، والويلزي إيان راش، وبيل شانكلي، المدير الفني التاريخي للريدز.

وجاءت قائمة ستيفن جيرارد لأعظم 4 شخصيات وأساطير في تاريخ ليفربول كالتالي:

- محمد صلاح

- كيني دالجليش

- إيان راش

- بيل شانكلي

ويأتي اختيار محمد صلاح ضمن هذه القائمة تقديرًا لما قدمه النجم المصري بقميص ليفربول، بعدما أصبح واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ النادي، وحقق العديد من البطولات والإنجازات منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.

وترك صلاح بصمة واضحة مع ليفربول على مدار سنواته مع الفريق، بعدما ساهم في تحقيق ألقاب محلية وقارية، من بينها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب تحقيقه العديد من الأرقام القياسية الفردية.

كما أصبح قائد منتخب مصر من أبرز الهدافين في تاريخ ليفربول، ونافس باستمرار على الجوائز الفردية الكبرى بفضل مستوياته وأرقامه التهديفية مع الريدز.

ويُعد كيني دالجليش وإيان راش من أبرز أساطير ليفربول عبر تاريخه، بينما ارتبط اسم بيل شانكلي بمرحلة تأسيس وبناء الفريق الذي وضع النادي على طريق المنافسة على البطولات الكبرى.

ويعكس وضع محمد صلاح إلى جانب هذه الأسماء الكبيرة المكانة التي وصل إليها النجم المصري في تاريخ ليفربول، بعد سنوات حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية مع النادي.