قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الرئيس السيسي يُشيد بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية التي تجمع بين مصر وكوريا
حماس والجهاد الإسلامي تبحثان في القاهرة تطورات غزة وتعزيز الوحدة الفلسطينية
«سكن لكل المصريين 9» .. موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة
أحمد موسى: بيان النيابة أكد أن المتهمين في قضية متصدقش لم يتعرضوا لأي إصابات
بينهم مصريون.. إصابة أكثر من 20 شخصًا في هجمات الحوثيين على مطاري أبها والملك خالد الدولي
درون إسرائيلية تلاحق اللبنانيين إلى منازلهم في ياطر.. وقصف مدفعي يستهدف بلدات جنوبية
حسام حسن لـ محمود صلاح: ممكن تكون لاعب مميز جدا ومحدش يشوفك بعد كدا
ترامب: أنهيت 8 حروب حول العالم ومنعت إيران من امتلاك سلاح نووي
صفحات إخوانية تدار من الخارج.. تعليق قوي من أحمد موسى على بيان النيابة بشأن "متصدقش"
كأس عاصمة مصر .. سيراميكا كليوباترا يتأخر بهدف أمام المصري في الشوط الأول
أزمة قبل مباراة الزمالك وزد بسبب دقيقة حدادًا على روح نصر إبراهيم
تسديدة قوية.. زد يهز شباك الزمالك بهدف أول في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح على رأس قائمة تاريخية لجوائز الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة

 

يواصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول السابق وطرابزون سبور التركى الحالى، كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تصدر قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بجائزة الحذاء الذهبي لهداف المسابقة عبر تاريخها.

ووفقًا للبيانات التي نشرها الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، يتساوى محمد صلاح مع الفرنسي تييري هنري في صدارة قائمة الأكثر تتويجًا بالجائزة، برصيد 4 مرات لكل لاعب.

ونجح صلاح في حصد الحذاء الذهبي خلال مواسم 2017-2018، و2018-2019، و2021-2022، و2024-2025، ليؤكد مكانته بين أبرز الهدافين الذين مروا على منافسات الدوري الإنجليزي.

ويأتي خلف صلاح وهنري كل من الإنجليزي آلان شيرر والنرويجي إيرلينج هالاند والإنجليزي هاري كين، بعدما توج كل منهم بجائزة الحذاء الذهبي 3 مرات.

وتوج آلان شيرر بالجائزة في مواسم 1994-1995، و1995-1996، و1996-1997، بينما حصدها هاري كين في مواسم 2015-2016، و2016-2017، و2020-2021.

أما إيرلينج هالاند، فنجح في الفوز بالجائزة خلال 3 مواسم متتالية، وهي 2022-2023، و2023-2024، و2025-2026.

من يتجاوز رقم محمد صلاح؟

وتطرح قائمة الدوري الإنجليزي سؤالًا بشأن اللاعب القادر على كسر رقم محمد صلاح وتجاوز صدارة الهداف المصري والفرنسي تييري هنري، في ظل استمرار المنافسة على لقب هداف المسابقة خلال الموسم الحالي.

ويمتلك صلاح فرصة لتعزيز رقمه القياسي والابتعاد عن أقرب منافسيه، خاصة أن وصوله إلى 5 جوائز للحذاء الذهبي سيجعله منفردًا بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بالجائزة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي طرابزون سبور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

الليثي

وفاة المهندس هشام جمال الليثي نجل المنتج الراحل جمال الليثي

ترشيحاتنا

النائب تامر عبد الحميد

برلماني: دعوة الرئيس لإنشاء منطقة صناعية كورية بقناة السويس تعكس رؤية لتعميق التصنيع وجذب الاستثمارات

مجلس النواب

التنظيم بدل الفوضى.. 3 مطالب برلمانية لتحسين الخدمات وحماية حقوق المواطنين

النائب محمود طاهر

إسكان النواب: مد فترة التصالح في مخالفات البناء يستهدف استيعاب جميع الطلبات

بالصور

لماذا يشعر بعض الركاب بالغثيان داخل السيارات الكهربائية؟

الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

غير متوقع.. زيت طبيعي يصلح الشعر ويزيده نعومة وصحة

اصلاح الشعر
اصلاح الشعر
اصلاح الشعر

للنشر 7ص.... تفاصيل الكشف عن فورد برونكو RTR 2027 وترفع سقف المغامرة

فورد برونكو RTR 2027
فورد برونكو RTR 2027
فورد برونكو RTR 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد