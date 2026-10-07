محمد صلاح على رأس قائمة تاريخية لجوائز الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي

يواصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول السابق وطرابزون سبور التركى الحالى، كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تصدر قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بجائزة الحذاء الذهبي لهداف المسابقة عبر تاريخها.

ووفقًا للبيانات التي نشرها الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، يتساوى محمد صلاح مع الفرنسي تييري هنري في صدارة قائمة الأكثر تتويجًا بالجائزة، برصيد 4 مرات لكل لاعب.

ونجح صلاح في حصد الحذاء الذهبي خلال مواسم 2017-2018، و2018-2019، و2021-2022، و2024-2025، ليؤكد مكانته بين أبرز الهدافين الذين مروا على منافسات الدوري الإنجليزي.

ويأتي خلف صلاح وهنري كل من الإنجليزي آلان شيرر والنرويجي إيرلينج هالاند والإنجليزي هاري كين، بعدما توج كل منهم بجائزة الحذاء الذهبي 3 مرات.

وتوج آلان شيرر بالجائزة في مواسم 1994-1995، و1995-1996، و1996-1997، بينما حصدها هاري كين في مواسم 2015-2016، و2016-2017، و2020-2021.

أما إيرلينج هالاند، فنجح في الفوز بالجائزة خلال 3 مواسم متتالية، وهي 2022-2023، و2023-2024، و2025-2026.

من يتجاوز رقم محمد صلاح؟

وتطرح قائمة الدوري الإنجليزي سؤالًا بشأن اللاعب القادر على كسر رقم محمد صلاح وتجاوز صدارة الهداف المصري والفرنسي تييري هنري، في ظل استمرار المنافسة على لقب هداف المسابقة خلال الموسم الحالي.

ويمتلك صلاح فرصة لتعزيز رقمه القياسي والابتعاد عن أقرب منافسيه، خاصة أن وصوله إلى 5 جوائز للحذاء الذهبي سيجعله منفردًا بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بالجائزة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.