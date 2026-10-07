كأس عاصمة مصر.. زد يتقدم على الزمالك بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق زد الشوط الأول من مباراته أمام الزمالك متقدمًا بهدف دون رد، في اللقاء المقام حاليًا على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

مروان حجيج يمنح زد الأفضلية

ونجح مروان حجيج في تسجيل هدف التقدم لصالح زد بالدقيقة 40 من عمر المباراة، بعدما استغل فريقه إحدى الفرص الهجومية وتمكن من هز شباك الزمالك قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

وحاول الزمالك إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية، إلا أن دفاع زد حافظ على تقدمه، لينتهي الشوط الأول بتأخر الفريق الأبيض بهدف دون رد.

الزمالك يبحث عن العودة

ويأمل الزمالك في تغيير نتيجة المباراة خلال الشوط الثاني والعودة بهدف التعادل، بينما يسعى زد للحفاظ على تقدمه وحصد النقاط الثلاث في مستهل مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الزمالك أمام زد

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: عزت محمد، أحمد حسام، خالد السيد، محمد فرج.

خط الوسط: السيد أسامة، زياد مدحت، أحمد صفوت، حسام عاشور التقي، سيف جعفر.

خط الهجوم: أدهم حسيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عمر عبد العزيز، محمود جهاد، محمد أسامة، معاذ محمد، عمر يسري، محمد عبد الونيس، ياسين موسى، أحمد إبراهيم، وأحمد حسن.