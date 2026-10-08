حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر في محافظات مصر للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة فى القاهرة



- وقت صلاة الفجر 5:26 ص

- موعد صلاة الظهر 12:42 م

- موعد صلاة العصر 4:02 م

- موعد صلاة المغرب 6:32 م

- موعد صلاة العشاء 7:49 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية



- وقت صلاة الفجر 5:31 ص

- موعد صلاة الظهر 12:48 م

- موعد صلاة العصر 4:07 م

- موعد صلاة المغرب 6:37 م

- موعد صلاة العشاء 7:55 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية



- وقت صلاة الفجر 5:22 ص

- موعد صلاة الظهر 12:39 م

- موعد صلاة العصر 3:58 م

- موعد صلاة المغرب 6:28 م

- موعد صلاة العشاء 7:46 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ



- وقت صلاة الفجر 5:14 ص

- وقت صلاة الظهر 12:30 م

- موعد صلاة العصر 3:51 م

- وقت صلاة المغرب 6:21 م

- وقت صلاة العشاء 7:37 م

مواقيت الصلاة فى أسوان



- وقت صلاة الفجر 5:21 ص

- موعد صلاة الظهر 12:36 م

- موعد صلاة العصر 3:58 م

- موعد صلاة المغرب 6:29 م

- موعد صلاة العشاء 7:42 م





دعاء الصباح لجلب الرزق

اللهم ارزقنا رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا لا كدّ فيه ولا عناء، واستجب دعاءنا بفضلك من غير رد، وأجرنا من الفقر والدين، يا واسع الكرم ويا خير الرازقين، اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمّن سواك، يا غياث المستغيثين ويا ولي المؤمنين، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

اللهم صبّ علينا الخير صبًّا صبًّا، ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا، وامنحنا من واسع فضلك رزقًا طيبًا مباركًا فيه.

يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقضِ حاجتي وفرّج كربتي وارزقني من حيث لا أحتسب، كما وعدت في كتابك الكريم: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا».

أدعية الرزق

إلهي، أدعوك دعاء مَن اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلّت حيلته، فلا ملجأ لي إلا إليك، ولا رجاء إلا فيك، سبحانك لا إله إلا أنت، إني كنت من الظالمين.

اللهم صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار، واجعل رزقي من عندك وحدك لا من غيرك، ولا تكلني إلى أحدٍ من خلقك، فأنت وحدك ولي الإجابة والمنع.

اللهم ارزقني رزقًا لا منّة لأحدٍ فيه عليّ، ولا تبعة في الآخرة عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم في هذا الصباح ارزقنا العفو والعافية وسعة في الرزق، واجعل لنا من فضلك نصيبًا في كل خير تنزله، وابعِد عنّا الضلالة والخطيئة، واجعلنا من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك بحق من حقه عليك عظيم أن تصلي على سيدنا محمد وآله، وأن ترزقني العمل بما علمتني، وأن تفيض عليّ من رزقك ما يكفيني ويعينني على طاعتك.

الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، واستسلم كل شيء لقدرته، وذلّ كل شيء لعزته، وخضع كل شيء لملكه، له الحمد في الأولى والآخرة، وهو على كل شيء قدير.

ومن المستحب أن يبدأ المسلم صباحه بهذه الأدعية الطيبة، فهي باب الأمل وسلاح المؤمن، بها يتقوى قلبه وتزداد طمأنينته، إذ يوقن أن الرزق بيد الله وحده، وأن الدعاء هو جسر الرجاء بين العبد وربه.