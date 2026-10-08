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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحوث الفلكية تحدد أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1448هـ

جمادى الأولى
جمادى الأولى
إسلام خالد

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور باسم نبوي، أن غرة شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجرياً ستكون فلكياً يوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر 2026م.

وأوضح بيان صادر عن قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، برئاسة الدكتور محمد صميدة الشاهد، تفاصيل الحسابات الفلكية؛ حيث أكدت الدكتورة منار العبادي، رئيس معمل أبحاث الشمس، أن هلال شهر جمادى الأولى سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 51 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي الصيفي، يوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2026م (اليوم السابق ليوم الرؤية).

وأشارت الدكتورة العبادي إلى أنه في "يوم الرؤية" المقرر له يوم الأحد 29 من ربيع الآخر 1448هـ (الموافق 11 أكتوبر 2026م)، سيمكث الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 20 دقيقة، وفي سماء القاهرة لمدة 13 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، كما تتراوح مدة مكوث الهلال في باقي محافظات جمهورية مصر العربية بين 12 و20 دقيقة.

وعلى صعيد العواصم والمدن العربية والإسلامية، يظل الهلال الجديد في السماء بعد غروب شمس يوم الرؤية لمدد تتراوح بين 2 و35 دقيقة، مما يدعم الجاهزية الفلكية لبداية الشهر الهجري الجديد يوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر 2026م.

جمادى الأولى شهر جمادى الأولى أول أيام شهر جمادى الأولى

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