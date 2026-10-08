سحب عبوات مجهولة المصدر لأشهر أدوية أمراض الدم| بالاسم

حذرت هيئة الدواء المصرية، في أحدث منشوراتها، من تشغيلة مغشوشة مجهولة المصدر لأحد أهم وأشهر أدوية تحفيز نخاع العظام على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

وقالت هيئة الدواء في منشورها إن التشغيلة المذكورة من العقار EPOETIN 4000 IU vial، تحمل رقم 0326601.

سبب التحذير

وأضافت أن سبب التحذير هو “تداول عبوات مجهولة المصدر من الصنف الموضح بعاليه، وذلك بناءً على ما ورد إلينا من شركة بأن Sedico for pharmaceutical industries العبوات بالاختلافات الموضحة لا تخصها ولم يتم إنتاجها أو تصنيعها بمعرفتهم، ويمكن تمييز العبوات مجهولة المصدر”.



الإجراءات التصحيحية

وأوضحت أن الإجراءات التصحيحية هي ضبط وتحريز العبوات غير المطابقة للمواصفات من المستحضر طبقا لما هو وارد بالرابط، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلي، يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وذكرت أنه يمكن الضغط على الرابط للاطلاع على الصور الخاصة بالمستحضر المقلد.

وأكدت هيئة الدواء أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

وأشارت إلى أنه في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة أو الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٠١.





استخدامات الدواء

• علاج فقر الدم المرتبط بمرض الكلى المزمن (فشل الكلى).

• علاج فقر الدم الناتج عن العلاج الكيميائي في مرضى السرطان.

• علاج فقر الدم المصاحب لاستخدام دواء زيدوفودين لدى مرضى نقص المناعة (HIV).

• التقليل من الحاجة لنقل الدم في العمليات الجراحية.