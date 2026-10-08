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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اختتام دورة «دراسات شرعية حول السنة النبوية» للباحثين من الهند بأكاديمية الأزهر العالمية

صورة تذكارية
صورة تذكارية
عبد الرحمن محمد

اختتمت «أكاديمية الأزهر العالمية»، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان «دراسات شرعية حول السنة النبوية»، والتي شارك فيها عدد من الباحثين من «جامعة دار الهدى» بدولة الهند، وذلك بحضور د. حسن الصغير، رئيس الأكاديمية.

وفي كلمته هنأ "رئيس الأكاديمية" المشاركين بمناسبة اجتيازهم فعاليات الدورة، مرحبًا بهم في رحاب الأزهر الشريف، ومؤكدًا أن تنظيم هذه الدورات التأهيلية والتعليمية يأتي انطلاقًا من توجيهات فضيلة الإمام الأكبر  أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة مواصلة تأهيل وتعليم الأئمة والدعاة والباحثين الوافدين، والاهتمام بهم ورعايتهم، بما يعزز من قدراتهم العلمية والدعوية، ويمكّنهم من أداء رسالتهم في مجتمعاتهم بكفاءة ووعي، مؤكداً أن الدورة اشتملت على عدد من المحاور العلمية والشرعية المتعلقة بالسنة النبوية وعلومها، بما يسهم في تعميق معارف المشاركين، وتعزيز قدرتهم على فهم السنة النبوية فهمًا علميًا صحيحًا، والتعامل مع قضاياها في ضوء المنهج الأزهري الوسطي.

شكر خاص لشيخ الأزهر 

من جانبهم، أعرب المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لما يوليه من عناية واهتمام بالوافدين، مؤكدين أن ما تلقوه خلال الدورة من علوم ومعارف يمثل إضافة مهمة إلى خبراتهم العلمية والدعوية.
كما وجه المشاركون الشكر إلى فضيلة أ.د/ حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، وجميع الأساتذة والعلماء والأكاديميين بالأزهر الشريف، لما قدموه من علم ورعاية واهتمام طوال فترة انعقاد الدورة، مؤكدين حرصهم على نقل ما استفادوه إلى بلادهم، والاستفادة منه في خدمة مجتمعاتهم، ليكونوا خير سفراء للأزهر الشريف ومنهجه الوسطي، في نشر تعاليم الإسلام الصحيحة وتعزيز قيم الاعتدال والسلام والتعايش.

وفي ختام فعاليات الحفل، قام فضيلة أ.د/ حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، بتوزيع شهادات اجتياز الدورة على المشاركين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، ومواصلة مسيرتهم العلمية والدعوية، والاستفادة مما تلقوه في خدمة مجتمعاتهم ونشر قيم الإسلام الوسطي.

دورة «دراسات شرعية حول السنة النبوية» الهند أكاديمية الأزهر العالمية شيخ الأزهر

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