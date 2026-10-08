بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

علق إكرامي، حارس مرمى الأهلي السابق، على خسارة الزمالك أمام زد بثلاثة أهداف دون رد في بطولة كأس عاصمة مصر، مشيرًا إلى أن حديثه لا يتعلق بمباراة القمة المقبلة، وإنما بالوضع الذي شهده لقاء الزمالك أمام زد.

وقال إكرامي، خلال تصريحاته في برنامج «اللعيب» عبر قناة «MBC مصر»: «في جزئية لفتت انتباهي من حديث الأستاذ ماهر غريب من شوية».

وأوضح أن ماهر غريب، المتحدث الرسمي باسم الزمالك، أشار إلى أن هناك فريقًا خسر في الموسم الماضي بثلاثة أهداف، في إشارة إلى الأهلي، مؤكدًا أن الجميع وقتها وصف الموسم بأنه كارثي بالنسبة للفريق الأحمر.

وأضاف إكرامي أن ما قاله يأتي في إطار الرد على هذه النقطة، وليس تعليقًا على مباراة الأهلي والزمالك المقبلة.

وتابع: «أنا بشفق على نادي الزمالك، على لعيبة نادي الزمالك بتوع النهارده، بشفق عليهم في الأداء اللي حصل النهارده والخسارة».

وأشار إكرامي إلى أنه يتفهم إمكانية تفكير الجهاز الفني في تجهيز اللاعبين لمباراة الأهلي والزمالك المقبلة، موضحًا: «ممكن يكون إن أنا كمدير فني بجهز لعيبة لماتش يوم الأحد مع نادي الزمالك، والنهارده بالنسبة لي مباراة مش مهمة، أو بمعنى أصح هيلعب بالناشئين».

وأضاف: «ما أقدرش أدخل في قرار مدير فني: مين اللي يلعب؟ مين ما يلعبش؟ لكن أنا بتكلم على.. في العموم».

وتساءل إكرامي عن موقف الزمالك حال الخسارة في مباراة القمة المقبلة، قائلًا: «طيب، النهارده أنت يا نادي الزمالك والنادي الأهلي بتجهزوا نفسكم للمباراة بتاعت يوم الأحد؟ خلاص.. والنهارده أنت بالنسبة لك المباراة مش مهمة، فشكلك لعبت بالناشئين أو لعبت بالشباب».

واستكمل: «طب لو خسرت يوم الأحد، هيكون موقفك إيه؟ هتقول إيه للجمهور؟ هقول.. أنت هتقول للجمهور إيه؟ طب ما أنت كنت بتقول للجمهور: أنا بجهز لاعيبتي لماتش يوم الأحد».

وشدد إكرامي في ختام تصريحاته على أن حديثه لا يستهدف مباراة القمة أو التنبؤ بنتيجتها، وإنما يتناول طريقة التعامل مع مباراة الزمالك أمام زد، قائلًا: «ده كل الكلام اللي أنا بقوله ده.. ردًا على مين؟ الأستاذ ماهر غريب.. أنا ما بتكلمش على مباراة الأهلي والزمالك، أنا بتكلم على الوضع القائم اللي كان حصل النهارده».