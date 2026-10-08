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مصادر: إعلان أسماء أمناء المحافظات والتنظيم بحزب الشعب الجمهوري في 16 محافظة اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصادر: إعلان أسماء أمناء المحافظات والتنظيم بحزب الشعب الجمهوري في 16 محافظة اليوم

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
حسن رضوان

قال مصدر بحزب الشعب الجمهوري، إن الحزب من المقرر أن يعلن اليوم الخميس أسماء أمناء المحافظات وأمناء التنظيم في 16  محافظة بقطاعي الصعيد وشرق الدلتا، وذلك في إطار استكمال تشكيلاته التنظيمية على مستوى المحافظات.

وأضاف المصدر، أن الإعلان يأتي ضمن خطة الحزب لاستكمال إعادة ترتيب الهياكل التنظيمية بالمحافظات، وضخ دماء جديدة في الأمانات، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء التنظيمي، وتطوير آليات العمل الحزبي والتواصل مع المواطنين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن استكمال التشكيلات التنظيمية يستهدف تعزيز التنسيق بين الأمانة المركزية وأمانات المحافظات والمراكز والأقسام، بما يدعم تنفيذ خطة الحزب وتوسيع نطاق العمل التنظيمي على المستوى المحلي.

وكان حزب الشعب الجمهوري قد أعلن خلال الأيام الماضية أسماء أمناء المحافظات وأمناء التنظيم في 9 محافظات بقطاعي القاهرة وغرب الدلتا.

حزب الشعب الجمهوري الهياكل التنظيمية الأداء التنظيمي العمل الحزبي الأمانات

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