موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الزمالك، يوم 11 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك



ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة

وتذاع مباراة الاهلي والزمالك عبر قناة اون تابم سبورت

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفو امام بترول أسيوط بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، مساء امس الأربعاء على استاد السلام.