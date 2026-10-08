أنتم نجوم المستقبل.. ميدو يدعم ناشئي الزمالك بعد ثلاثية زد

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة دعم إلى لاعبي قطاع الناشئين بالنادي، عقب الخسارة أمام زد بثلاثة أهداف دون رد، في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأشاد ميدو بجهود قطاع الناشئين في نادي الزمالك، مؤكدًا أن القطاع ينجح في تقديم لاعبين مميزين للفريق الأول بشكل مستمر، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «كل التحية لرجال قطاع الناشئين في نادي الزمالك على إخلاصهم في العمل ونجاحهم في تقديم لاعبين مميزين للفريق الأول كل موسم رغم الظروف الصعبة وإهمال مجلس إدارة النادي لقطاع الناشئين الذي يعتبر كنزًا للنادي».

ووجه نجم الزمالك السابق رسالة خاصة إلى اللاعبين الشباب الذين شاركوا في مباراة زد، مطالبًا إياهم بعدم التأثر بالهزيمة ومواصلة العمل والتطور خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ميدو: «رسالتي لناشئي النادي خاصة الذين شاركوا في مباراة الأمس، ارفعوا رؤوسكم واستمروا في العمل الجاد وستصبحون لاعبين مهمين في الفريق الأول قريبًا».

وكان الزمالك قد خسر أمام زد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، في لقاء شهد مشاركة عدد من لاعبي قطاع الناشئين مع الفريق الأبيض.