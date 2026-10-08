فاكسيرا تجيب.. هل تطعيم الإنفلونزا الموسمية مناسب للحوامل ومرضي الأورام؟

قالت وزارة الصحة والسكان ، إن الاستفادة القصوى من تطعيم الإنفلونزا تكمن في بدايات فصلي الخريف والشتاء لزيادة عوامل انتشار الأمراض التنفسية في هذا الوقت مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، والفيروس التنفسي المخلوي.

وبدورها أكدت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات « فاكسيرا » علي عدد من تساؤلات المواطنين حول مأمونية تطعيم الإنفلونزا مع بعض الحالات وعلي رأسها الحوامل ومرضي الأورام .

تطعيم الإنفلونزا جرعة واحدة سنويًا

وأوضحت فاكسيرا ، أن تطعيم الإنفلونزا جرعة واحدة سنويًا ، يمكن الحصول على تطعيم الإنفلونزا أثناء الحمل، ويُوصى به، خاصةً خلال الأشهر الستة الأخيرة من الحمل.

وتابعت الشركة القابضة ، تطعيم الإنفلونزا كغيره من التطعيمات، قد يسبب ارتفاعًا بسيطًا في درجة الحرارة أو احمرارًا حول مكان الحقن.

مرضي الأورام مسموح لهم بتطعيم الإنفلونزا

وقالت فاكسيرا ، إن مرضي الأورام مسموح لهم بتطعيم الإنفلونزا حيث تبدأ المناعة في التكوّن بعد التطعيم، وتصل إلى مستواها الكامل بعد حوالي أسبوعين، وتستمر لمدة 6 أشهر على الأقل، ثم تبدأ في الانخفاض تدريجيًا، وهو أحد أسباب أهمية التطعيم سنويًا.