أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن الدولة المصرية لعبت دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القطاع تعرض لعدة حروب واعتداءات خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية من عام 2014 وحتى أحداث السابع من أكتوبر.

وأوضح فارس، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، أن قطاع غزة شهد اعتداءات وحروبًا متكررة، من بينها حروب أعوام 2014 و2018 و2019، وصولًا إلى الحرب التي اندلعت في مايو 2021، واستمرت لمدة 11 يومًا، بالتزامن مع شهر رمضان، وسط تصعيد عسكري وضغوط كبيرة.

وأضاف أن القيادة السياسية المصرية والأجهزة السيادية بذلت جهودًا مكثفة لوقف الحرب، من خلال ممارسة ضغوط حقيقية على الجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أسهم في التوصل إلى وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن حجم الجهود المصرية حظي بتقدير واسع من الأشقاء الفلسطينيين، الذين رفعوا صور الرئيس عبد الفتاح السيسي علنًا، تعبيرًا عن دعمهم وتقديرهم للدور المصري.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن مصر ظلت في مختلف المواجهات السند والداعم الرئيسي للأشقاء الفلسطينيين، من خلال التحركات السياسية والدبلوماسية، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية.

وتابع أن مصر فتحت معبر رفح لاستقبال المصابين وتقديم الدعم الإنساني، وأرسلت الأطقم الطبية والإمكانات اللازمة، كما فتحت مستشفياتها لاستقبال الجرحى والمصابين، فضلًا عن إرسال نحو 4 آلاف طن من المساعدات الإغاثية، مؤكدًا استمرار جهود الدعم المصري للأشقاء الفلسطينيين.

وشدد الدكتور حامد فارس على أن هذه التحركات لا تأتي من باب المن أو التفضل على الأشقاء الفلسطينيين، وإنما تنطلق من الدور الريادي والمحوري الذي تضطلع به مصر تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مركزية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تتوانَ عن تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني.