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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تعلن الوقت المثالي للإستفادة من التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

الإنفلونزا الموسمية
الإنفلونزا الموسمية
عبدالصمد ماهر

أكد  الدكتورحسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، أن 
التطعيمات هامة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وواحدة من أهم وسائل الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي. 


وأضاف عبدالغفار، لقاح الإنفلونزا الموسمية غير مرتبط بوقت محدد ويمكن أخذ اللقاحات في أي وقت من العام، مشيراً إلي أن الاستفادة القصوى من اللقاحات تكمن في بدايات فصلي الخريف والشتاء لزيادة عوامل انتشار الأمراض التنفسية في هذا الوقت مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، والفيروس التنفسي المخلوي. 


 وأوضح متحدث الصحة، أن الإنفلونزا هي عدوى فيروسية تصيب الممرات الهوائية في الرئتين وتسبب الحمى وآلام في الجسم، وسعال، وأعراض أخرى وهناك بعض الأطفال قد يحتاجون إلى دخول المستشفى للعلاج، لما تسببه الإنفلونزا في بعض الأحيان من مضاعفات

أهمية تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية


وأشار إلى أن وزارة الصحة حريصة على تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالأمراض التنفسية، والتوعية بأهمية التطعيمات لرفع المناعة المجتمعية ضد الأمراض المعدية ويجب أخذ المعلومات من المصادر الصحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات فيما يخص الأمراض التنفسية التي تزداد في فصل الشتاء موضحاً أن اللقاح متوفر في وحدات الرعاية الأولية بجانب التطعيمات الروتينية.
 

وزارة الصحة والسكان أمراض الجهاز التنفسي التطعيمات لقاح الإنفلونزا

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