من التشخيص حتى العلاج بالمجان.. خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

كشفت وزارة الصحة والسكان الخطوات التي تتخذها للوصول إلى تشخيص الأورام ضمن المبادرة الرئاسية التي تقدم خدماتها بالمجان.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن مشوار الكشف عن الأورام لا يتوقف عند التشخيص، بل رحلة متكاملة لتطمئن على صحتك تتمثل في التالي:-



خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية لا تقتصر على الكشف، بل تقدم:

تقييم دقيق.

يتم إجراء استبيان طبي لمعرفة تاريخك الصحي وعوامل الخطورة. لتحديد الفحص المناسب لك.

فحوصات متقدمة.

توفير جميع التحاليل والأشعة اللازمة للاكتشاف المبكر للمرض.

إحالة متخصصة.

في حال الاشتباه، يتم تحويلك فورًا إلى المستشفيات المتخصصة لتأكيد التشخيص.

علاج مجاني.

توفير أحدث بروتوكولات العلاج العالمية مجانا لجميع الحالات المكتشفة.

متابعة مستمرة.

رعاية دورية لضمان استقرار حالتك الصحية بعد تلقي العلاج.

أوضحت وزارة الصحة والسكان أنه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، فإنها تقدم خدمات متكاملة تبدأ من التقييم الدقيق ومعرفة عوامل الخطورة، مرورًا بالفحوصات اللازمة والإحالة للمستشفيات المتخصصة، وحتى العلاج والمتابعة المستمرة.