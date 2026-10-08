قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وكوريا الجنوبية تعلنان إرساء "شراكة استراتيجية" وتطلقان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
فرانس برس: دوي انفجارات قوية في الرياض
استبدال نوافذ الفصول الزجاجية بألواح أكريليك.. قرارات عاجلة من تعليم أسيوط للمدارس
اليونيسف تشيد بالبرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في مصر
درة المستشفيات.. الصحة تستعرض آراء مرضى مستشفى الشيخ زايد التخصصي
متحدث الوزراء: قطاع التعليم يشهد أولوية في مقترحات المواطنين في الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026
بسبب فيديوهات الرقص.. التحقيق مع صانعة محتوى في القاهرة
اكتشاف حفري لجنس جديد من التماسيح يعود إلى 45 مليون سنة في مصر
تشغيل 3 محطات محولات وتنفيذ خطوط هوائية بطول 300 كيلومتر لخدمة المشروعات الزراعية بسيناء
نشر فيديوهات خادشة.. كواليس القبض على صانع محتوى شهير بالإسكندرية
شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة
التعليم يتصدر أولويات المواطنين في منتدى مصر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من التشخيص حتى العلاج بالمجان.. خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية
مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية
عبدالصمد ماهر

كشفت وزارة الصحة والسكان الخطوات التي تتخذها للوصول إلى تشخيص الأورام ضمن المبادرة الرئاسية التي تقدم خدماتها بالمجان.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن مشوار الكشف عن الأورام لا يتوقف عند التشخيص، بل رحلة متكاملة لتطمئن على صحتك تتمثل في التالي:- 


خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية لا تقتصر على الكشف، بل تقدم:

  • تقييم دقيق.
  • يتم إجراء استبيان طبي لمعرفة تاريخك الصحي وعوامل الخطورة. لتحديد الفحص المناسب لك.
  • فحوصات متقدمة.
  • توفير جميع التحاليل والأشعة اللازمة للاكتشاف المبكر للمرض.
  • إحالة متخصصة.
  • في حال الاشتباه، يتم تحويلك فورًا إلى المستشفيات المتخصصة لتأكيد التشخيص.
  • علاج مجاني.
  • توفير أحدث بروتوكولات العلاج العالمية مجانا لجميع الحالات المكتشفة.
  • متابعة مستمرة.
  • رعاية دورية لضمان استقرار حالتك الصحية بعد تلقي العلاج.

أوضحت وزارة الصحة والسكان أنه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، فإنها تقدم خدمات متكاملة تبدأ من التقييم الدقيق ومعرفة عوامل الخطورة، مرورًا بالفحوصات اللازمة والإحالة للمستشفيات المتخصصة، وحتى العلاج والمتابعة المستمرة.

المبادرة الرئاسية الاورم وزارة الصحة والسكان ر الكشف عن الأورام استبيان طبي فحوصات متقدمة التحاليل المستشفيات المتخصصة علاج مجاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

قطع المياه

قطع المياه عن مناطق في الهرم غدا.. خريطة الشوارع المتأثرة

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

تظلم بطاقة التموين

لو بطاقتك اتوقفت.. طريقة تقديم تظلم بطاقة التموين أونلاين

ياسر إبراهيم

إعلامي يكشف مفاجأة بشأن موقف ياسر إبراهيم من قمة الأهلي والزمالك

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

ترشيحاتنا

اليوم العالمي للبريد

بمناسبة اليوم العالمي للبريد.. 13.4% زيادة في قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية عام 2025 / 2026‏

النفط يرتفع مع تصاعد مخاطر الشحن في الخليج ومضيق هرمز

النفط يرتفع مع تصاعد مخاطر الشحن في الخليج ومضيق هرمز

ضغوط الديون على الأسواق العالمية تتزايد مع سباق شركات التكنولوجيا لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي

ضغوط الديون على الأسواق العالمية تتزايد مع سباق شركات التكنولوجيا لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي

بالصور

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد