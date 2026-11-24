كشف رئيس الخلية الإعلامية الأمنية العراقية أن اللجنة التحقيقية رصدت 18 أنبوبًا في حقل صفية شمالي ربيعة، كانت تُستخدم في تعبئة النفط داخل الشاحنات تمهيدًا لتهريبه، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

العراق يكشف تفاصيل التحقيقات والعقوبات

وأوضح رئيس الخلية الإعلامية الأمنية العراقية أن عددًا من المحافظين منحوا موافقات بالمخالفة للقانون لتصدير النفط إلى خارج العراق.

وفي وقت سابق، قال صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن رئيس الوزراء أصدر أمرًا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في شبهات تهريب النفط والتلاعب بالأنابيب، مشيرًا إلى أن اللجنة باشرت تدقيق المعلومات الواردة إليها، وانتهت من إعداد تقريرها النهائي.

وأضاف النعمان، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أنه بناءً على نتائج التقرير، فُرضت عقوبات انضباطية وإدارية بحق بعض القيادات الأمنية، كما أُحيلت ملفات المتورطين إلى القضاء العراقي.

وتابع أن القضاء العراقي يتولى الإجراءات التحقيقية لتحديد المتورطين وأسمائهم وجهات انتسابهم، مؤكدًا استقلالية القضاء واحترام الجميع لإجراءاته القانونية.

وفي سياق آخر، أوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن تجربة جرف النصر تندرج ضمن رؤية الحكومة ورئيس الوزراء لتكريس مركزية القرار الأمني في عموم العراق، وإنهاء تعدد مراكز السيطرة المسلحة.

وأشار إلى أن جميع القوات الأمنية تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة، مؤكدًا استقرار الوضع العام في البلاد، ومستشهدًا بتجربة انتشار الجيش العراقي في منطقة سنجار.

وشدد النعمان على أن الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية تتولى السيطرة الكاملة على الملف الأمني العراقي.