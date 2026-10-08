من 9 أشهر حتى 10 سنوات.. موعد انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة

قالت وزارة الصحة والسكان ، أن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية ستبدأ يوم 25 أكتوبر وتستمر لمدة 3 أسابيع، وتستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات.

وتابعت الوزارة : الحملة تستهدف نحو 21 مليون طفل من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، من المصريين وغير المصريين، باستخدام طُعم MR.



وأشارت الوزارة إلي أن التطعيم مجاني ومتواجد في المدارس والحضانات والوحدات الصحية ونقاط التطعيم والفرق الطبية المتنقلة بجميع المحافظات.

وتأتي الحملة من خلال فرق التطعيم التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات ، بالإضافة إلى مكاتب الصحة، ومراكز ووحدات الرعاية الصحية، والمدارس، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال المستهدفين.



التطعيم آمن وفعّال



ويُعد التطعيم أحد أهم وسائل الوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية، ويسهم في تعزيز مناعة الأطفال والحد من انتشار الأمراض المعدية.