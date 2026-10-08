قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلاب مدرسة بأسوان : ماعندناش مدرسين كمبيوتر ولا انترنت والحاسب الآلي مادة أساسية
أمطار ورياح وشبورة وتحذير من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
غلق كلي أعلى محور 26 يوليو والطريق الدائري اتجاه كوبري 5 مايو لمدة 5 أيام تجريبيًا
رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟
هل يجوز جمع نذرين في ذبيحة واحدة؟.. أمين الفتوى يوضح
إيران.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم إرهابي على حافلة صغيرة تابعة للجيش في بلوجستان
سحب عبوات مجهولة المصدر لأشهر أدوية أمراض الدم| بالاسم
100 مدرسة مصرية إيطالية و38 أخرى ألمانية تنطلق فى العام الدراسي الحالي
قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي
بالأسعار والمواصفات.. أحدث 5 سيارات كروس أوفر 2027 في السوق المصري
مصر على خريطة الاستثمار الزراعي العالمي.. تحركات جديدة من أبوظبي
بعد انتهاء برنامج صندوق النقد.. الوزراء يناقش التحول الاقتصادي وأولويات البرنامج الوطني الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من 9 أشهر حتى 10 سنوات.. موعد انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة

الحصبة
الحصبة
عبدالصمد ماهر

قالت وزارة الصحة والسكان ، أن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية ستبدأ يوم 25 أكتوبر وتستمر لمدة 3 أسابيع، وتستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات.

 وتابعت الوزارة : الحملة تستهدف نحو 21 مليون طفل من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، من المصريين وغير المصريين، باستخدام طُعم MR. 
 

وأشارت الوزارة إلي أن التطعيم مجاني ومتواجد في المدارس والحضانات والوحدات الصحية ونقاط التطعيم والفرق الطبية المتنقلة بجميع المحافظات.

وتأتي الحملة من خلال فرق التطعيم التابعة لمديريات  الشئون الصحية  بالمحافظات ، بالإضافة إلى مكاتب الصحة، ومراكز ووحدات الرعاية الصحية، والمدارس، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال المستهدفين.


التطعيم آمن وفعّال


ويُعد التطعيم أحد أهم وسائل الوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية، ويسهم في تعزيز مناعة الأطفال والحد من انتشار الأمراض المعدية.

وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة الحصبة الألمانية المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ياسر إبراهيم

إعلامي يكشف مفاجأة بشأن موقف ياسر إبراهيم من قمة الأهلي والزمالك

الزمالك

أفضل من الأجانب.. محمد صلاح: ناشئو الزمالك أعلنوا عن أنفسهم أمام زد

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

ميدو

أنتم نجوم المستقبل.. ميدو يدعم ناشئي الزمالك بعد ثلاثية زد

شوبير

شوبير يعدد مكاسب الأهلي قبل القمة: حمزة يتألق والشحات يصنع الفارق وتحذير لعلي محمود

صلاح وجيرارد

جيرارد يكشف عن رأيه في رحيل محمد صلاح من ليفربول: الأهم أن يستمتع بمسيرته

بالصور

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد