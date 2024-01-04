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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

صدى البلد

على الرغم من انخفاض أسعار الأعلاف خلال الآونة الأخيرة إلا أنه شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا نتيجة لإفطار الإخوة الأقباط والذي سيؤدي إلي زيادة الإقبال على شراء الدواجن بالأسواق وارتفاع أسعارها.

ويري خبراء صناعة الدواجن ضرورة تسريع وتيرة الإفراج عن الخامات، حتى لا تحدث إشكالية فى الإنتاج فى موسم رمضان المقبل.

أسعار الدواجن اليوم 

حيث سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر  68 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها، بعدما كان سعرها 66 جنيهًا بالمزرعة ،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 55 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها. 

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 71 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 76 جنيها. 

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 100 جنيها لتصل للمستهلك بسعر  110. 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 140 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 185 جنيهًا منذ أسابيع قليلة 
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 70 و80 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة 

 

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

 

أسعار البيض 

 

•  ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من  125 ل 130 جنيهًا  .

• سعر كرتونة البيض الأبيض 125 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 140 جنيها.
 

وعانى قطاع الدواجن فى بداية العام الماضى من ندرة شديدة فى الأعلاف ما أدى إلى تخارج أكثر من 50% من المنتجين عن القطاع، ودفع البعض إلى إعدام الكتاكيت.

وارتفعت الأسعار خامات الأعلاف إلى مستويات قياسية حتى وصل سعر الذرة إلى 33 ألف جنيه للطن فى بداية العام الماضى، وسجل سعر الصويا 44 ألف جنيه للطن.

وسعت الحكومة إلى حل الأزمة فى القطاع من خلال الإفراج عن خامات الأعلاف المكدسة فى الموانئ المحلية، واستمرت وزارة الزراعة فى الإعلان عن الكميات المفرج عنها شهريا حتى أكتوبر الماضى.

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