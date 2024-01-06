الفراخ البيضاء بـ 68 جنيها .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم السبت 6 يناير 2024.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، السبت، على النحو التالي:



أسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 100 جنيهات للكيلو، و البيضاء تسجل 68 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء 55 جنيهًا للكيلو،

والدواجن الساسو ما بين 74 و 75 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم



و تراوح سعر البيض الأبيض بين 126 و 127 جنيها

للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 126 و 127 جنيها

للكرتونة، والبلدي 139 و 140 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 25 و 29 جنيها،

والكتكوت “ساسو” بين 16 و 17 جنيها، والكتكوت

البلدي الحر بين 6.25 و 7.25 جنيه.