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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفراخ البيضاء بـ 68 جنيها .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة  الدواجن  والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم السبت 6 يناير 2024.

أسعار  الدواجن  والبيض اليوم، السبت، على النحو التالي:

أسعار الدواجن والبيض بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد

الدواجن بـ 65 جنيها والبيض بـ 127.. الشعبة تفجر مفاجأة عن الأسعار في رمضان


أسعار الدواجن اليوم
 

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 100 جنيهات للكيلو، و البيضاء تسجل 68 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء  55 جنيهًا للكيلو،

والدواجن الساسو ما بين 74 و 75 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم


و تراوح سعر البيض الأبيض بين 126 و 127 جنيها

للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 126 و 127 جنيها

للكرتونة، والبلدي 139 و 140 جنيها للكرتونة.


أسعار الكتاكيت


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 25 و 29 جنيها،

والكتكوت “ساسو” بين 16 و 17 جنيها، والكتكوت

البلدي الحر بين 6.25 و 7.25 جنيه.  

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