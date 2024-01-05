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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدواجن بـ 65 جنيها والبيض بـ 127.. الشعبة تفجر مفاجأة عن الأسعار في رمضان

الدواجن
الدواجن

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، أنه حذر من ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه يجب مواجهة الأسواق الحرة، وأن يكون هناك رقابة على الأسواق، حتى يكون هناك تحديد لـ السعر.

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أسعار الدواجن والبيض بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد

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ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الجمعة 5-1-2024

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن كل تاجر يجب أن يضع سعر، ويضع هامش ربح، حتى لا يتم ارتفاع في سلع كثيرة.

ولفت إلى أن هناك لجان لدراسة أسعار الدواجن، وبعد الوصول لـ نتائج يتم إرسال هذا للمسئولين، وأن الدواجن اليوم في المزرعة بـ 65 جنيه و 66 جنيه وتابع للمواطنين بـ 72، و74 للمواطنين.

وأشار إلى أن طبق البيض وصل سعره لـ 127 بعد أن كان بـ 117 و118، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاعات جديدة بسبب قدوم شهر رمضان الذي يكون به 10% طلب زيادة على الدواجن.

وأوضح أن الجميع يجب أن يحافظ على المواطنين، وذلك بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الدواجن، والسلع.

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