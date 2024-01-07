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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار كرتونة البيض اليوم الأحد 7-1-2024 بالأسواق ومنافذ الزراعة

صدى البلد

يشهد  البيض خلال الآونة الأخيرة تذبذب فى الأسعار مابين ارتفاع وانخفاض،  ويري خبراء صناعة الدواجن أننا بحاجة إلي مزيد من الوقت لضبط أسعار البيض ، وذلك بعد رجوع الدواجن البياضة إلي الدورات مرة أخرى.  

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار البيض بمنافذ الزراعة والأسواق اليوم الأحد 7 يناير 2023 والتى شهدت ارتفاعا طفيفا بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد وافطار الإخوة الأقباط. 

 

أسعار البيض بالأسواق 

 

وبلغت سعر كرتونة البيض الأحمر 130 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 135 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 130 و132 جنيها للطبق، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 139 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك بين 145 و150 جنيهًا.
 

أسعار  البيض بمنافذ الزراعة 

 

تطرح وزارة الزراعة كرتونة البيض بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح من 20 ل 30% ، لتقدمها للمواطنين بسعر التكلفة وذلك لتخفيف العبء على المواطنين .

ويتراوح  سعر كرتونة البيض الأبيض من 120 ل 125 جنيهًا،  أما سعر كرتونة البيض الأحمر فيتم طرحها بأسعار تتراوح من 125 لـ 126 جنيها .

 وقال الدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، إنه بناء على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير وتنفيذا لمبادرة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بانخفاض الأسعار تم طرح كميات كبيرة من البيض فى منافذ الزراعة.

سعر البيض بالمنافذ

 

وأضاف "الفولي" خلال تصريحات لـ"صدي البلد"، أن سعر كرتونة البيض المطروح بالمنافذ بسعر 125 جنيها للكرتونة،  فى حين أنه بالخارج وصل سعر الكرتونة إلى 135 جنيها، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد . 

وأشار رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلي أن جميع الهيئات المختلفة بوزارة الزراعة تعمل علي توفير السلع بأسعار مخفضة من بيض ولحوم ودواجن وغيرها من السلع بهدف خلق روح تنافسية فى السوق وتخفيض الأسعار.

كما قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ، إنه سيتم توفير كرتونة البيض بأسعار مخفضة تصل إلي 125 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه يتم ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة فى المنافذ بشكل مستمر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف "صالح" أن الوزارة لديها 8 محطات لإنتاج بيض المائدة بإجمالي إنتاج 320 مليون بيضة سنويا.

 

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