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رئيس التحرير
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أخبار البلد

نزلت 10 جنيهات |هبوط فى أسعار الدواجن بالبورصة اليوم الخميس

صدى البلد

هبطت أسعار الدواجن البلدي اليوم الخميس 11 يناير 2024، في بورصة الدواجن والمحال التجارية، كما استقر سعر كيلو الدواجن البيضاء ، بينما ارتفع سعر كيلو الدواجن الأمهات بنحو 5 جنيهًا للكيلو 
 

أسعار الدواجن اليوم 

 

حيث سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر  68 جنيها، بعدما سجلت أمس 67 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها، ،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 60 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها ، بعدما سجلت 55 جنيهًا 

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 74 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها. 

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 90 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها أمس وتصل للمستهلك بسعر  100 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 140 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 185 جنيهًا منذ أسابيع قليلة 
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 70 و80 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة 

 

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

 

أسعار البيض 

 

•  ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من  125 ل 135 جنيهًا  .
 

• سعر كرتونة البيض الأبيض 130 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 140 جنيها.

 

900 مليون دجاجة
 

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، إن معدل إنتاج مصر من الدواجن البيضاء العام الماضي سجل قرابة 900 مليون دجاجة، بسبب تراجع استيراد الأعلاف وقتها، مقارنة مع ذروة الإنتاج في عام 2021 عند 1.4 مليار دجاجة.
 

وأضاف "السيد  خلال تصريحات له،  أن أن سوق الأعلاف في مصر مستقر في الوقت الراهن مع ارتفاع الاستيراد، وأيضا سوق الدواجن يشهد استقرارا في الأسعار.

 

استيراد الدواجن

 

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، إن السوق لم يعد بحاجة لاستيراد الدواجن البرازيلية المجمدة منخفضة السعر في الفترة الراهنة، بسبب استقرار الطلب في السوق واستقرار معدلات الإنتاج.
 

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