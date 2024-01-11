عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 11 يناير 2024

صدى البلد

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 11 يناير 2024 استقرارا ببداية التعاملات بالبورصة والأسواق.

جاء ذلك بعد ارتفاع سعر الدواجن أمس، لتصعد أسعار الفراخ البيضاء بقيمة 2 جنيه  وفقا لأسعار بورصة الدواجن.

ويقدم “ صدى البلد” قائمة بأسعار البيض والدواجن اليوم وهى كالتالى : 

 

أسعار الدواجن في المزارع اليوم: 


يبدأ سعر الفراخ البيضاء في مصر اليوم من 68 جنيها، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 110 جنيهات بحد أقصى.

 

أسعار الدواجن الحمراء والبلدي اليوم:


أما أسعار الدواجن الحمراء والساسو فتتراوح بين 74 و75 جنيها.

وعن أسعار الدواجن الأمهات في الأسواق، فبلغ متوسط سعر الكيلو نحو 60 جنيهًا.
 

وتصل أسعار البانيه في محال الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى 165 لـ170 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم: 


أما عن أسعار بورصة البيض اليوم، فبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 120 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 135 جنيهًا

 ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض لما بين 125 و132 جنيها للطبق

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 139 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك بين 145 و150 جنيهًا.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 119 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.


سعر الكتاكيت اليوم: 


وصل سعر الكتكوت الأبيض، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط، لما بين 11.00 و12.00 جنيه

وبلغ سعر الكتكوت الساسو، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 8 و9.9 جنيه

 ووصل سعر الكتكوت البلدي، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط، لما بين 7.50 و8.00 جنيه.

ارتفاع سعر الدواجن اسعار الدواجن أسعار البيض والدواجن اليوم أسعار بورصة الدواجن أسعار الفراخ اسعار الدواجن والبيض أسعار الدواجن الحمراء اسعار الدواجن البلدي أسعار البيض والدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب شهادات الـ27%..وعيار 21 الآن مفاجأة

الجماهير هتتغنى باسمه.. مجدي عبد الغني يعلن مفاجأة بشأن رمضان صبحي والعودة لـ الأهلي

نزلت 10 جنيهات |هبوط فى أسعار الدواجن بالبورصة اليوم الخميس

خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة| منخفض جوي وانخفاض الحرارة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الخطيب.. تفاصيل

برد طوبة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح تضرب مصر خلال الساعات المقبلة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أهم دعاء في هذه الأيام.. ردده مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي

ترشيحاتنا

الإدارة حسمت الأمر رسميا.. من أول الراحلين عن ليفربول بالميركاتو الشتوي؟

القومي للمرأة يستخرج البطاقات الشخصية لسيدات قرية الكسارة بمحافظة البحيرة بالمجان|صور

قلق بالغ في أمريكا بسبب الخلافات بين زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني |تفاصيل

النفير العام.. بيان عاجل من حماس إلى الشعب الفلسطيني بشأن المسجد الأقصى

تحطيم تسلا.. BYD تكشف عن سيارة كهربائية بقوة 1000+ حصان

دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تكشف الانقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين أسماك السردين تصل ميتة لشاطئ فلبيني قبل زلزال في البحر| صور

أوف شولدر.. نور الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور| شاهد

تفقد السيطرة .. مقطع فيديو لفتاة شابة يشعل غضب السوشيال ميديا

فرو وملابس جذابة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة| شاهد

فيديو

حقيقة زواج ملك قورة ورد فعل والدتها.. فيديو

فيديو لسيدة أمريكية تتعرّض للعنصرية يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

بـ«تاتو» أمام الكعبة.. زوجة المخرج مجدي الهواري تثير الجدل أثناء أدائها العُمرة|فيديوجراف

وفاء عامر تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل أولاد الحاج متولي..اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ