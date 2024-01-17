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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

صدى البلد

تسجل أسعار الدواجن انخفاضا كبيرا فى الأسواق خلال الفترة الحالية ، نتيجة انخفاض القوة الشرائية بعد الانتهاء من أعياد الإخوة الأقباط،  وتوافر الأعلاف أمام المربيين،  مما أدي إلي استقرار السوق .

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أسعار الدواجن اليوم 

 

حيث سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر  67 جنيها، بعدما سجلت أمس 68 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها، ،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 60 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها ، بعدما سجلت 55 جنيهًا 

وتراجعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ليسجل 66 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 73 جنيها ، فى حين أنها كانت منذ أيام قليلة ب 75 جنيهًا بالمزرعة .

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 90 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها  وتصل للمستهلك بسعر  100 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 140 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 185 جنيهًا منذ أسابيع قليلة 
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 70 و80 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة 

 

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

 

أسعار البيض 

 

•  ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من  125 ل 135 جنيهًا  .
 

• سعر كرتونة البيض الأبيض 130 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 140 جنيها.
 

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك تحركا في أسعار الدواجن، وذلك بسبب أعياد الإخوة المسيحيين، وهناك طلب مرتفع بنسبة 10%.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن السبب في ارتفاع أسعار الدواجن هو ارتفاع أسعار الأعلاف، موضحًا أن سعر الأعلاف وصلت لـ 25 ألفا و24.5 ألف ببعض الشركات.



ارتفاع في الأسعار 

 

ولفت إلى أن سعر الكتكوت أيضًا ارتفع، واللقاحات كان بها ارتفاع في الأسعار، فجميع المدخلات لـ الدواجن ارتفعت ولذلك سعر الدواجن ارتفعت في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الارتفاع في أسعار الدواجن سيستمر في الفترة المقبلة، وذلك قبل دخول شهر رمضان، ولذلك علينا ارتفاع نسبة الإنتاج قبل رمضان، لأن الطلب على الدواجن في رمضان يكون أكبر وتصل لـ 25 %.

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