الزراعة: تحصين الدواجن ضد مرض انفلونزا الطيور الأحادي بالمحافظات

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، حملاتها الرقابية على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 24 طن و406 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلة بيطرية مجانية بكفر طهرمس وصفط اللبن وتم عمل رش وتجريع وعلاج 1319 رأس ماشية وتم عقد ندوة ارشادية للأمراض المشتركة وأهمية التحصين، كما شنت المديرية حملاتها الرقابية على الاسواق حيث تم ضبط 6 أطنان و196 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم تحصين 158 ألف و389 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على الزراعات الشتوية المختلفة والاستماع إلى المزارعين لحل مشاكلهم، كما تم تنفيذ ندوة حقلية حول محصول البطاطس، كذلك أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، قافلة زراعية بالإدارة الزراعية بشبين الكوم تحت عنوان الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والمشروعات الصغيرة من منتجات الالبان، كما تم ازالة (11) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، وتنفيذ ندوة ارشاديه موسعه للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور على نواحي مركز المنصورة وشربين وطلخا وبلقاس للاطمئنان على المحاصيل الشتوية ومتابعة زراعات القمح والبنجر، كما تم المرور على الإدارات الزراعية بالمنزلة ومنية النصر وذلك لمتابعة أعمال الادارة، كما تم عقد اجتماع مع مديري الادارات التعاونية، لمتابعة صرف مستلزمات الانتاج ومتابعة برامج الشحن بالجمعيات، وتشغيل مشروعات التعاون الزراعي، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية، قافلة بيطرية في الوحدة البيطرية بسيدي سالم وتم فحص حالات تأخر الحمل والتهابات الرحم وأمراض الضرع باستخدام كافة وسائل التشخيص وسحب العينات اللازمة للفحص المعملي.

بينما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم ومعهد بحوث صحة الحيوان، قافلة بيطرية مجانية بمركز أبو حماد، لدعم المربين وتقديم الخدمات البيطرية لهم بالمجان، كما تم الانتهاء من تحصين 642 ألف و32 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم 14277 رأس ماشية بالأسواق والقرى، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، المرور على الصوب الزراعية بجمعية التحرير، كما تم ازالة 9 حالات تعدى علي الأراضي الزراعية، كما تم المرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل بحدائق أنطونيادس ورش ( ٥٨ ) نخلة ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء .

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، البدء في أعمال تشغيل معمل المكافحة الحيوية وتربية طفيل الترايكوجراما واطلاقه بحقول النخيل بسيوة لمكافحة الآفات، كما قامت الإدارة الزراعية بسيوة بالبدء في أعمال تشغيل معمل طفيل الترايكوجراما لعام 2024، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة الزراعات الشتوية، فضلا عن متابعة صرف الأسمدة، كذلك تم عقد ندوة إرشادية لمحصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، وعقد يوم حقل بالحقول الإرشادية ضمن مشروع ترشيد استهلاك المياه بالأنشطة الزراعية.

وخلال هذا الاسبوع ايضا واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات الشتوية وخاصة القمح ومتابعة مدى تقدمها ومدى تأثرها بالظروف المناخية الحالية والتي وجدت بحالة جيدة وتم التنبيه بضرورة التواصل مع المزارعين وتنفيذ التوصيات الفنية المقررة، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماع مع العاملين، حيث تم التأكيد على أهمية متابعة محصول القمح لدى المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج، ومتابعة حركة الأسمدة.

كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية، قافلة بيطرية مجانية، حيث تم فحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين في قري محافظة الفيوم، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، المرور الميداني على الحقول للاطمئنان على الزراعات الشتوية بقرية بني رزاح مركز أبنوب، حيث تم المرور على زراعات القمح و بنجر السكر والفول البلدي.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الاحمر، قافله بيطريه بمدينه حلايب و ابورماد و ضواحيها، حيث تم تحصين ١٠٠٠ رأس من الأغنام و الماعز للقاح النيموباك و ١٠٠ رأس من الماعز و الأغنام باللقاح الجامع (الكولستريديا ) و ٣ رأس ضد مرض التيتانيوس، كما تم تحصين الدواجن ضد مرض انفلونزا الطيور الأحادي ٢٠٠ طائر و ضد مرضي النيوكاسل و الانفلونزا ٣٥٠ طائر و كذلك ٢٠٠ طائر للقاح الانفلونزا H5N2 و النيوكاسل ٢٠٠ طائر.