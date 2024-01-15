أسعار السلع اليوم | البيض بـ 131.. الدواجن 68.. والذهب يسجل 2,811 جنيها للجرام





الطماطم تسجل 4.5 جنيه في سوق العبور





الدواجن البيضاء تصل إلى 68 جنيها للكيلو





كرتونة البيض الأبيض بـ 131 جنيها





جرام الذهب عيار 18 يسجل 2,811 جنيها للشراء



يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، بجانب أسعار الدواجن والبيض و الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-1-2024، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.



اسعار الخضراوات اليوم

ووصل سعر الطماطم إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 8.5 جنيها للكيلو، والبصل إلى 21 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 15 جنيها للكيلو، والجزر بدون عروش 4 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 14 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر الباذنجان البلدي إلى 8 جنيه للكيلو، والرومي بـ 4 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 9 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 10 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 11 جنيهات، والألوان 28 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 7 جنيهات.



أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو الخيار الصوب 12 جنيها، و البسلة 22 جنيها، والثوم 60 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 4 جنيهات، والبطاطا 7.5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين





ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 7 جنيهات، و البرتقال ابو سرة 9 جنيهات والليمون البلدي 16 جنيها، والتفاح الإيطالي 45 جنيهًا، والتفاح الجولدن 35 جنيها، والبلح السيوي 45 جنيها.



سعر الفاكهة اليوم



ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 35 جنيها، والأفوكاتو 120 جنيها، والكانتلوب 9 جنيهات.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 40 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الاسود 40 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 85 جنيهًا، و الدوم 20 جنيها، و الباباظ 15 جنيها، و الجنزبيل 120 جنيها.



أسعار الدواجن والبيض اليوم



وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:



اسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 90 جنيها للكيلو، و البيضاء تسجل 68 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء 60 جنيهًا للكيلو.





والدواجن الساسو ما بين 71 و 72 جنيها للكيلو.



أسعار البيض اليوم

و تراوح سعر البيض الأبيض بين 130 و 131 جنيها

للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 130 و 132 جنيها

للكرتونة، والبلدي 140 و 142 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 22 و 30 جنيها،

والكتكوت “ساسو” بين 22 و 23 جنيها، والكتكوت

البلدي الحر بين 6.75 و 7.75 جنيه.



اسعار الذهب اليوم في مصر



سجّل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 3,260 جنيها للبيع و 3,280 جنيها للشراء.



وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 3,726 جنيها للبيع و 3,749 جنيها للشراء.



سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,794 جنيها للبيع و 2,811 جنيها للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 2,173 جنيها للبيع و 2,187 جنيها للشراء.



سعر الذهب اليوم في مصر



وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 26,080 جنيها للبيع و 26,240 جنيها للشراء.

والأونصة حوالي 115,870 جنيها للبيع 116,581 جنيها للشراء.

وبلغ كيلو الذهب حوالي 3,725,714 جنيها للبيع، و 3,748,571 جنيها للشراء.



سعر مصنعية الذهب والدمغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.