أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 15 يناير 2024

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ، خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 15 يناير 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.



وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 15-1-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



العملات الأجنبية في البنك الأهلي

الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.



اليورو شراء 33.6467 جنيه، والبيع 33.8332 جنيه.



الجنيه الإسترليني شراء 39.1417 جنيه، والبيع 39.38 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.9238 جنيه، والبيع 23.0516 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.511 جنيه، والبيع 4.5366 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي شراء 2.9849 جنيه، والبيع 3.0052 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.9852 جنيه، والبيع 3.0061 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 36.007 جنيه، والبيع 36.2132 جنيه.



ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 21.1733 جنيه، والبيع 21.2935 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.5472 جنيه، والبيع 20.6818 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية



وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 15 يناير 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 15-1-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم

سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.5113 جنيه و 100.4232 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2289 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم





سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3994 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8281 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.132 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري



سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.459 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4629 جنيه للبيع.