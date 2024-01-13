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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفرنك السويسري بـ36.41 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية في مصر مساء السبت

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية السبت

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري دون حدوث أي تحركات على المستوى الرسمي منذ مارس الماضي، بينما تباينت أسعار باقي العملات الأجنبية في مصر.

وخلال السطور ننشر حركة بيع وشراء العملات الأجنبية اليوم السبت 13 يناير 2024 ، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي.

 أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم السبت

استقر سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم السبت مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.  

ووصل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم إلى 33.61 جنيه للشراء و 33.90 جنيه للبيع.

وسجل  سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم لنحو 39.05 جنيه للشراء و 39.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 35.90 جنيه للشراء 36.32 جنيه للبيع.

 

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أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم السبت

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث في بنك مصر 

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 33.73 جنيه للشراء و 33.88 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 39.14 جنيه للشراء و 39.39 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 36.12 جنيه للشراء 36.32 جنيه للبيع. 

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم السبت

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه. 

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم نحو 33.83 جنيه للشراء و 33.99 جنيه للبيع . 

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 39.35 جنيه للشراء و 39.52جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 36.24 جنيه للشراء 36.41 جنيه للبيع. 

 

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