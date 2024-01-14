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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

انخفاض أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في قيمة الديك الرومى والبيض

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

تواصل الحكومة جهودها لخفض أسعار السلع، وخاصة السلع الأساسية بالنسبة للمواطن في ظل معدلات التضخم الذي يعاني منه العالم نتيجة للعديد من الأزمات العالمية والتي جاء على رأسها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية اللذين ضربوا بالاقتصاد العالمي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع على المستوى المحلي، ومن أهم هذه السلع كانت الدواجن التي شهدت ارتفاع غير مبرر نتيجة للعديد من العوامل بينها جشع التجار واستغلال الأزمة وارتفاع أسعار الأعلاف.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 14-1-2024 - جريدة المال
أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

ومن جانبه، كشف رئيس شعبة الدواجن، سامح السيد، انخفاض في أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد 13 يناير، في المزارع لتسجل 68 و67 جنيها وهو ما يساهم في تحرك الأسعار بكافة الأسواق للمستهلكين ليسجل بين 75 إلي 77 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.

وأضاف في تصريحات له أن أسعار البيض في الأسواق اليوم تواصل استقرار عند 129 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة وتصل المستهلكين 150 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 142 جنيها وتصل المستهلكين 160 إلي 165 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر تسجل 128 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 145 إلي 148 جنيها.

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تحرك جديد فى أسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق اليوم السبت| تفاصيل

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حدث ليلا | ارتفاع أسعار الدواجن .. تراجع إيرادات قناة السويس .. أمريكا وبريطانيا تقصفان 12 هدفا للحوثيين باليمن .. أنصار الله تتوعد برد انتقامي

وتختلف أسعار الدواجن حسب كل منطقة بمحتلف المحافظات مع اضافة تكلفة النقل على التجار، والتي تتراوح مابين 3 إلى 4 جنيهات على سعر الكيلو في المزرعة. وفي السطور التالية تأتي أسعار الدواجن اليوم، وفقًا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

  • يبدأ سعر الفراخ البيضاء في مصر اليوم من 67 جنيها، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 110 جنيهات بحد أقصى.
  • وأسعار الدواجن الحمراء والساسو فتتراوح بين 74 و73 جنيها.
  • أسعار الدواجن الأمهات في الأسواق، فبلغ متوسط سعر الكيلو نحو 60 جنيهًا.
  • تصل أسعار البانيه في محال الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى 165 لـ170 جنيهًا للكيلو.
انخفاض جديد.. أسعار الفراخ والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 2 مارس - الأسبوع
أسعار الدواجن اليوم

 أسعار البيض اليوم

أما عن أسعار بورصة البيض اليوم: 

  • بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 120 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 135 جنيهًا
  • ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض لما بين 125 و132 جنيها للطبق
  • سجل سعر كرتونة البيض البلدي 139 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك بين 145 و150 جنيهًا.
  • سجل سعر طبق البيض الأبيض 119 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.

ووصل سعر الكتكوت الأبيض، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط، لما بين 11.00 و12.00 جنيها، وبلغ سعر الكتكوت الساسو، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 8 و9.9 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط، لما بين 7.50 و8.00 جنيهات.

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بعد انتهاء أعياد الميلاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

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أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 13 يناير 2024

ومن جانب آخر تستورد مصر سنويًا نحو 23 مليون بطة من فرنسا، وغيابه عن السوق خلق عجزًا بالمعروض، كما تختلف الأعلاف الخاصة بالبطن عن الدواجن حيث تحتاج إلى نسبة تركيز بروتين أعلى يصل إلى 26%، بينما يبلغ تركيز البروتين في أعلاف الدواجن نحو 23%.

وعلى سياق آخر، قال نقيب عام الفلاحين، صدام أبو حسين، إن سعر كيل الدجاج الرومي بلغ وصل إلى 125 جنيه لأول مرة وهو سعر كيلو اللحم من الجاموس، وهو أعلى من أسعار العام الماضي بنفس التوقيت بنحو 40%.

وأشار صدام إلى أن سعر الديك الرومي الواحد يتراوح سعر الآن من 1000 إلى 3000 جنيه حسب الوزن ومكان البيع، فيما يصل سعر الكيلو الرومي خالي العظم إلى 350 جنيه.

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