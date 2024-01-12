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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 12-1-2024

صدى البلد

أسعار الدواجن اليوم في مصر،  شهدت ارتفاعا، رغم تراجع أسعار الأعلاف بعد الإفراج عن آلاف الأطنان من الموانئ، بحسب ما أعلنت وزارة الزراعة رسميا.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض الأبيض والبيض الأحمر

وارتفعت أسعار الفراخ بقوة ليبدأ سعر الكيلو اليوم يتراوح بين 66-68  جنيها في المزرعة مقابل 61 و62 الأيام الماضية.

سعر كيلو البانيه

وارتفع سعر كيلو البانيه بنحو متوسط 20 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 155 جنيها لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض.

سعر كيلو الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 77 -78 جنيها في المحلات بعدما سجلت 72 جنيها الأيام الماضية.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 67 جنيهًا في المزرعة، و77 جنيهًا وقد يصل إلى 79 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 110 -120 جنيها للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 80- 85 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 78- 79 جنيهًا للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 150- 160 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 45 -55 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 30-40 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 55 جنيهًا في المزرعة، و60 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

8.4 مليون طن 

يذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أعلن أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 26 أكتوبر 2023) 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار بالتننمسيق مع البنك المركزي المصري.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر.. وجاء كالتالي: 

  • سعر كرتونة الأحمر 115  بعد 128 جنيها في المزرعة.
  • تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 135-150 جنيها.

أسعار البيض الأبيض

  • سعر كرتونة البيض الأبيض 120 بعد 126 جنيها.
  • تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 135 جنيها.
  • سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 140 جنيها بعد 156 جنيها في المزرعة.
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