"الإنتاج الحيواني": خطة لزيادة أعداد الدواجن بالمحطات لتصل إلى السعة القصوى

أكد الدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية، أن محطات المعهد لم يتم الاستيلاء عليها ومازال عددها 13 محطة بحثية، هى: سخا كفر الشيخ، محلة موسى كفر الشيخ، القرضا كفر الشيخ، الجميزة الغربية، السرو دمياط، النوبارية البحيرة، الصبحية الإسكندرية، برج العرب الإسكندرية، مطروح مطروح، انشاص الشرقية، سدس بنى سويف، ملوي المنيا، والفيوم .

وأشار الشافعي، في تصريح له، إلى أن الدكتورة مايسة مصطفى قدمت اعتذار مكتوب أوضحت فيه أنه لأسباب خاصة قدمت اعتذارها عن رئاسة قسم بحوث تربية الدواجن، نافيا تماما ما ورد في الأخبار المنشورة، حيث أدعى أن قرار اعتذارها جاء بسبب قيام وكيل المعهد بإعطاء تعليمات ببيع سلالات الدواجن التي يتم تربيتها داخل محطات البحوث دون الرجوع لقسم بحوث الدواجن أو مسؤولي الوزارة.

ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد عبدالهادي وكيل معهد بحوث الإنتاج الحيواني، أن هذا الخبر «كاذب» تماما ولم يحدث أية مشادات بينه وبين الدكتورة مايسة مصطفى، مشيرا إلى أنها زميلة تحظى بكل الاحترام والتقدير، مشددا على أنه لم يصدر منه أية قرارات ببيع الدواجن بالمحطات، موضحا أن المحطات في الوقت الحالي ومنذ شهرين يتم تجميع البيض لتفريخ قطعان الاستبدال، منوها أنه من المتبع المحافظة على قطيع الأمهات حتى يصل الاستبدال إلى عمر 4 شهور ويبدأ في التبشير.

وعندها تبدأ المحطات فى بيع الأمهات لانخفاض انتاجيتها وخصوبتها في نهاية موسمها الإنتاجي وبداية القطيع الجديد فى الانتاج، متسائلا: كيف نُصدر قرار بذلك، ونحن بصدد خطة لزيادة الأعداد المرباه بالمحطات لتصل إلى السعة القصوى بمشاركة القطاع الخاص الراغب في الاستثمار بسلالات المعهد.

وناشد الشافعى، وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية فيما تنشره والعودة إلى المصادر المسئولة بالمعهد لبيان حقيقة المعلومات والأخبار قبل نشرها.