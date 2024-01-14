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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد انتهاء أعياد الميلاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

صدى البلد

تشهد أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-1-2024، في الأسواق هدوء نسبي، مع توقعات بتراجع سعر الدواجن بعد تراجع أسعار الكتاكيت و وثبات أسعار الخامات.

 

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-1-2024، شهدت  استقرارًا نسبيًا منذ أعياد الميلاد، سجل سعر الدواجن البيضاء تراجعًا بنحو 6  جنيهات تقريبًا مقارنة بأسعار الشعر الماضي . 

 

ومنذ بداية نوفمبر الماضي تراجعت بنحو 18 جنيهًا.

 

وكانت أسعار الدواجن في الأسواق قد هبطت بقوة منذ منتصف نوفمبر الماضي، بعد إطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع.

وخفض على اثرها اتحاد منتجي الدواجن الأسعار بنحو 16 جنيهًا للدواجن و25 جنيهًا لـ طبق البيض.

 

وعن سعر الدواجن اليوم الأحد 14-1-2024، فسجلت نحو 65 جنيهًا للكيلو الواحد في الدواجن البيضاء، 75 جنيهًا للدواجن الساسو و100 جنيه لـ الدواجن البلدي.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 14-1-2024 في مصر، في المزارع والأسواق.

 

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم الاحد 14-1-2024، في المزرعة نحو 65 جنيهًا للكيلو، مقارنة بـ 75 جنيهًا بداية الشهر الماضي.

 

أسعار الأعلاف

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 23 و 25 ألف جنيه
  • أسعار الذرة سجلت، ووصل سعر الذرة إلى 12700 جنيه .
  • وسجل سعر الصويا اليوم 31500   ألف جنيه .

سعر البيض اليوم 

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 119 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والعربيات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.

وفي الأسواق يتراوح سعر البيض الأبيض بين 130 و 132 جنيها للطبق 

وسجل سعر طبق البيض الأحمر  126 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو  135 جنيهًا.

وسجل سعر البيض البلدي 140 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 145 و150 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد 14-1-2024، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين  73و75 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم 

وتراجع سعر الكتكوت اليوم الاحد 14-1-2024، على مستوى جميع الأنواع:

  • سعر كتكوت أبيض أهالي 23 جنيهًا.
  • سعر كتكوت أبيض شركات 25 و28 جنيهًا.
  • سعر كتكوت ساسو سجل  18 جنيهًا.
  • سعر كتكوت بلدي 9 جنيهات.
  • سعر كتكوت زري 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 55 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 64 و65 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 73 ليصل إلى المواطن بنحو 78 و 82 جنيها.
  • وسعر الدواجن البلدي حر استقر عند  120 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  62 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 150 و160 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر إلى عدة عوامل، منها:

زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس .

ويتوقع أن تتراجع أسعار الدواجن والبيض في مصر خلال الفترة المقبلة.

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