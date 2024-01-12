حدث ليلا | ارتفاع أسعار الدواجن .. تراجع إيرادات قناة السويس .. أمريكا وبريطانيا تقصفان 12 هدفا للحوثيين باليمن .. أنصار الله تتوعد برد انتقامي

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

شن الجيشان الأمريكي والبريطاني ضربات ضد أهداف متعددة للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن صباح يوم الجمعة، مما يمثل ردًا كبيرًا بعد أن حذرت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن وحلفاؤها

قال المستشار احمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية انه من يريد الامن فالامن والسلام يكمن في اقامة دولة فلسطينية..

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ان التجارة العالمية والملاحة في قناة السويس تأثرت بما يحدث في باب المندب والبحر الأحمر......

أسعار الدواجن اليوم في مصر، شهدت ارتفاعا، رغم تراجع أسعار الأعلاف بعد الإفراج عن آلاف الأطنان من الموانئ، بحسب ما أعلنت وزارة الزراعة

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة ملابسات اصابة ٩ اشخاص من عائلة واحدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالصف جنوب الجيزة. وكشفت التحريات ان اعداد الخبز وراء الانفجار حيث تسرب الغاز من اسطوانة البوتاجاز ما ادى لانفجارها. تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من غرفة عمليات

أعلن أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عن مفاجأة بشأن صفقة اللاعب عمر كمال عبد الواحد للأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". و كتب احمد حسن : "عدلي القيعي يُعلن التوصل لاتفاق مع نادي فيوتشر على انتقال عمر كمال للنادي الأهلي وإنهاء باقي الإجراءات الرسمية خلال ساعات" وعاد الفريق الأول لكرة القدم

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار السنوية، انطلاق التصويت النهائي على الأعمال التي سيتم اختيارها

علق وزير العدل الفلسطيني محمد فهد الشلادلة على الدعوة التي رفعتها جنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية ضد اسرائيل متهمة اياها بارتكاب جرائم اباده جماعية

علق باسم يوسف على تصريحات الإعلامي عمرو أديب بخصوص موقفه الشهم مع شقيقه عماد الدين أديب لإنقاذ حياته بعد أن تعرض لأزمة صحية... المزيد