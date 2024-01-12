حدث ليلا | ارتفاع أسعار الدواجن .. تراجع إيرادات قناة السويس .. أمريكا وبريطانيا تقصفان 12 هدفا للحوثيين باليمن .. أنصار الله تتوعد برد انتقامي

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بطائرات مقاتلة وصواريخ توماهوك .. الولايات المتحدة وبريطانيا تنفذان ضربات ضد الحوثيين في اليمن .. أنصار الله تهدد باستهداف قواعدهم في المنطقة
شن الجيشان الأمريكي والبريطاني ضربات ضد أهداف متعددة للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن صباح يوم الجمعة، مما يمثل ردًا كبيرًا بعد أن حذرت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن وحلفاؤها
متحدث الرئاسة: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض
قال المستشار احمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية انه من يريد الامن فالامن والسلام يكمن في اقامة دولة فلسطينية..
قناة السويس.. تراجع الملاحة والإيرادات بسبب هجمات البحر الأحمر
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ان التجارة العالمية والملاحة في قناة السويس تأثرت بما يحدث في باب المندب والبحر الأحمر......
الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 12-1-2024
أسعار الدواجن اليوم في مصر، شهدت ارتفاعا، رغم تراجع أسعار الأعلاف بعد الإفراج عن آلاف الأطنان من الموانئ، بحسب ما أعلنت وزارة الزراعة
بيخبزوا عيش..كواليس إصابة 9 من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة غاز بالصف
كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة ملابسات اصابة ٩ اشخاص من عائلة واحدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالصف جنوب الجيزة. وكشفت التحريات ان اعداد الخبز وراء الانفجار حيث تسرب الغاز من اسطوانة البوتاجاز ما ادى لانفجارها. تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من غرفة عمليات
بعد التعاقد مع وسام أبو علي|الأهلي يعلن حسم ثاني صفقاته السوبر
أعلن أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عن مفاجأة بشأن صفقة اللاعب عمر كمال عبد الواحد للأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". و كتب احمد حسن : "عدلي القيعي يُعلن التوصل لاتفاق مع نادي فيوتشر على انتقال عمر كمال للنادي الأهلي وإنهاء باقي الإجراءات الرسمية خلال ساعات" وعاد الفريق الأول لكرة القدم
بدء التصويت النهائي لترشيحات الأوسكار قبل إعلان القوائم خلال أسبوعين
أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار السنوية، انطلاق التصويت النهائي على الأعمال التي سيتم اختيارها
وزير العدل الفلسطيني: مرافعة جنوب أفريقيا تناولت قضية شعبنا منذ عام 1948
علق وزير العدل الفلسطيني محمد فهد الشلادلة على الدعوة التي رفعتها جنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية ضد اسرائيل متهمة اياها بارتكاب جرائم اباده جماعية
باسم يوسف يعلق على تصريحات عمرو أديب بشأن إنقاذ شقيقه:"أنا معملتش حاجة"
علق باسم يوسف على تصريحات الإعلامي عمرو أديب بخصوص موقفه الشهم مع شقيقه عماد الدين أديب لإنقاذ حياته بعد أن تعرض لأزمة صحية... المزيد