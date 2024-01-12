وزير العدل الفلسطيني: مرافعة جنوب أفريقيا تناولت قضية شعبنا منذ عام 1948

علق وزير العدل الفلسطيني محمد فهد الشلادلة على الدعوة التي رفعتها جنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية ضد اسرائيل متهمة اياها بارتكاب جرائم اباده جماعية.

وقال وزير العدل الفلسطيني خلال مداخله هاتفية مع برنامج يحدث في مصر المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر" ان مرافعة جنوب افريقيا امام محكمة العدل اثبتت ارتكاب اسرائيل لجرائم اباده جماعية منذ عام 1948 اي العام التي وقعت فيه اسرائيل على الاتفاقية.

قيمة قانونية

وتابع وزير العدل الفلسطيني ما فعلته جنوب افريقيا يتمتع بقيمة قانونية كبيرة في القانون الدولي بسبب ارتكاذها على قواعد القانون الدولي.

واوضح وزير العدل الفلسطيني انا دعوة جنوب افريقيا تناولت القضية الفلسطينية منذ عام 1948.

