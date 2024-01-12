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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيخبزوا عيش..كواليس إصابة 9 من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة غاز بالصف

صدى البلد

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة ملابسات اصابة ٩ اشخاص من عائلة واحدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالصف جنوب الجيزة. 

وكشفت التحريات ان اعداد الخبز وراء الانفجار حيث تسرب الغاز من اسطوانة البوتاجاز ما ادى لانفجارها. 

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بقرية عرب أبو مساعد ووجود مصابين.

 

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وجه العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية.

تبين بالفحص بقيادة المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف أنه في أثناء إعداد ربة منزل للخبز، انفجرت أسطوانة البوتاجاز بالصالة، مما أسفر عن إصابتها وزوجها وأبنائهما وشقيقة الاب وأبنائها بحروق.

نقل المصابون التسعة إلى المستشفى المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

انفجار أسطوانة غاز الصف اصابة ٩ من اسرة واحدة

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