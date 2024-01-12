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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الرئاسة: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض

المستشار أحمد فهمى
المستشار أحمد فهمى متحدث الرئاسة

قال المستشار احمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية انه من يريد الامن فالامن والسلام يكمن في اقامة دولة فلسطينية.

واضاف احمد فهمي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناه "ام بي سي مصر" تقديم الاعلامي الشريف عامر،ان هناك رغبة تتزايد لدى القوى الدوليه والعربيه في وضع حد للدمار وقتل الابرياء في قطاع غزة.

الرئيس السيسى

متابعه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية انا الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد ان موقف مصر ثابت ولا يتغير اتجاه القضية الفلسطينية وحرص على تنسيق وتوحيد الموقف مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن.

واكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الثوابت التي تتحدث عنها مصر يجب ترسيخها وتثبيتها لانها تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وليس الامر مناوره سياسية معقبا “حقوق الشعب الفلسطيني غير قابله للتفاوض”


 

الرئيس السيسي السيسي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المستشار أحمد فهمي

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