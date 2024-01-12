بطائرات مقاتلة وصواريخ توماهوك .. الولايات المتحدة وبريطانيا تنفذان ضربات ضد الحوثيين في اليمن .. أنصار الله تهدد باستهداف قواعدهم في المنطقة

الولايات المتحدة وبريطانيا: الهجمات أضرت بقدرة الحوثيين على مهاجمة السفن

أستراليا والبحرين وكندا وهولندا قدمت الدعم

الولايات المتحدة: لا نية لتصعيد التوترات في البحر الأحمر

البيت الأبيض: الحوثيون هاجموا 27 سفينة في البحر الأحمر منذ أواخر ديسمبر



شن الجيشان الأمريكي والبريطاني ضربات ضد أهداف متعددة للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن صباح يوم الجمعة، مما يمثل ردًا كبيرًا بعد أن حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاؤها من أن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران ستتحمل عواقب الهجمات المتكررة بالطائرات بدون طيار والصواريخ بشأن الشحن التجاري في البحر الأحمر.

وقال الرئيس بايدن إنه أمر بهذه الضربات 'ردا مباشرا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر'.

وأضاف 'اليوم، بتوجيه مني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية - بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا - بنجاح ضربات ضد عدد من الأهداف في اليمن التي يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في اليمن للخطر'. وقال الرئيس في بيان أصدره البيت الأبيض: 'أحد الممرات المائية الأكثر حيوية في العالم'.

وتابع بايدن أنه “لن يتردد في توجيه المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية حسب الضرورة”.

وتعد هذه الضربات علامة على القلق الدولي المتزايد بشأن التهديد الذي يتعرض له أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وعلى مدار أسابيع، سعت الولايات المتحدة إلى تجنب شن ضربات مباشرة على اليمن بسبب خطر التصعيد في منطقة تغلي بالفعل بالتوتر مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس، لكن هجمات الحوثيين المستمرة على الشحن الدولي أجبرت التحالف على التحرك.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد وكلاء إيران في العراق وسوريا منذ اندلاع الحرب في غزة، إلا أن هذه تمثل أول ضربة معروفة ضد الحوثيين في اليمن.

وكانت الضربات بطائرات مقاتلة وصواريخ توماهوك.

ضرب 12 هدف حوثي

وقال مسؤول أمريكي وفقا لشبكة CNN إن أكثر من اثني عشر هدفاً للحوثيين تم إطلاق النار عليها بصواريخ أطلقت من المنصات الجوية والسطحية والفرعية، وتم اختيارها لقدرتها على إحباط هجمات الحوثيين المستمرة على السفن في البحر الأحمر.

وتضمنت أنظمة الرادار، ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات بدون طيار، ومواقع تخزين وإطلاق الصواريخ الباليستية، ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز.

وكانت الغواصة يو إس إس فلوريدا، وهي غواصة صاروخية موجهة عبرت البحر الأحمر في 23 نوفمبر، جزءًا من الهجوم على اليمن، وفقًا لمسؤول أمريكي ثانٍ.

وقال المسؤول إن الغواصة، مثل السفن السطحية التي شاركت في الهجوم، أطلقت صواريخ توماهوك للهجوم الأرضي.

وقال مسؤول عسكري كبير للصحفيين، عقب القصف، إنه لا يستطيع تقديم نسبة محددة من أصول الحوثيين التي دمرت في الضربات لكنها 'كبيرة'. وأضاف أنه تم استخدام ذخائر موجهة بدقة لتدمير الأهداف 'وكذلك لتقليل الأضرار الجانبية'.

وأضاف 'لم نكن نستهدف على الإطلاق المراكز السكانية المدنية.

وقال المسؤول: “كنا نلاحق قدرات محددة للغاية، في مواقع محددة للغاية، بذخائر دقيقة”.

وكانت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر يوم الثلاثاء بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير والتي بلغت ذروتها بإعطاء بايدن الضوء الأخضر للولايات المتحدة للمضي قدمًا في ضربات يوم الجمعة، على الرغم من أن الاستعدادات مستمرة منذ بعض الوقت، حسبما قال مسؤول أمريكي كبير وفقا لشبكة CNN الأمريكية.

وتأتي هذه الضربات في الوقت الذي لا يزال فيه وزير الدفاع لويد أوستن في المستشفى بعد مضاعفات عملية جراحية لسرطان البروستاتا. وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع إن أوستن أمر بالضربات وراقبها في الوقت الفعلي من المستشفى 'مع مجموعة كاملة من الاتصالات الآمنة'.

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، قام بايدن بتقييم الضربات المحتملة ضد مواقع الحوثيين في اليمن مقابل احتمال تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط.

وكان تردده الأساسي في الأمر باتخاذ إجراء مباشر هو احتمال الانجرار بشكل مباشر إلى صراع متوسع - وهو السيناريو الذي يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه قد يكون هدف إيران في نهاية المطاف.

لكن البيت الأبيض أوضح أن هجمات الحوثيين المتكررة على ممرات الشحن الدولية في جنوب البحر الأحمر لا يمكن التسامح معها.

وأجبرت الهجمات بعضًا من أكبر شركات الشحن في العالم على تجنب الممر المائي، وبدلاً من ذلك أضافت آلاف الأميال إلى طرق الشحن الدولية عن طريق الإبحار حول قارة إفريقيا.

وقبل ساعات من الضربة صباح اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم البنتاجون، اللواء بات رايدر، إن إيران “لديها دور تلعبه” في إقناع الحوثيين بوقف “نشاطهم المتهور والخطير وغير القانوني”. وأضاف أنه إذا لم يفعلوا ذلك، 'فستكون هناك عواقب'.

من هم الحوثيون ؟

الحوثيون - وهم جماعة سياسية وعسكرية شيعية مدعومة من إيران - تخوض حربًا أهلية في اليمن ضد تحالف تدعمه المملكة العربية السعودية - يطلقون طائرات بدون طيار وصواريخ على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ أسابيع، وقد تعرض الكثير منها للقصف. تم اعتراضها وإسقاطها من قبل سفن البحرية الأمريكية في المنطقة.

وزعم نائب وزير خارجية الحوثيين، حسين العزي، أن اليمن استُهدف بـ “هجوم عدواني واسع النطاق”.

تهديد حوثي لـ أمريكا

وفي خطاب ألقاه يوم الخميس، قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إن أي هجوم أمريكي على اليمن 'لن يمر دون رد'، محذراً بشكل غامض من أن الرد سيكون 'أكثر بكثير' من مهاجمة السفن الأمريكية في البحر.

وقال المسؤول العسكري الكبير إن البنتاغون لم ير حتى الآن أي علامات على عمل انتقامي من قبل الحوثيين حتى مساء الخميس.

وأشار مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الإجراءات ضد الحوثيين.

وقال مسؤول الإدارة: 'قد لا تكون هذه هي الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع'. 'وعندما يكون لدينا المزيد لنقوله ونفعله، سوف تسمع منا.'

الولايات المتحدة تحذر من 'العواقب'



وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، أثناء سفره في المنطقة من أنه “إذا لم يتوقف الأمر، فستكون هناك عواقب. وللأسف لم يتوقف الأمر.'

وقال بلينكن أيضًا إنه لا يعتقد أن الحرب في غزة تتصاعد إلى صراع إقليمي، حتى عندما حذر من “الكثير من نقاط الخطر”. وأثناء وجوده في المنطقة، زار بلينكن البحرين، موطن القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس للبحرية.

كان أحد الجوانب المهمة في رحلة بلينكن إلى الشرق الأوسط هو إخبار القادة الإقليميين أنه إذا قامت الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد الحوثيين، فيجب أن يُنظر إليه على أنه دفاعي، وليس تصعيديًا، وفقًا لمسؤول كبير في وزارة الخارجية.

في يوم الأربعاء، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا بقيادة الولايات المتحدة واليابان يدين 'بأشد العبارات ما لا يقل عن عشرين هجومًا للحوثيين على السفن التجارية والتجارية منذ 19 نوفمبر 2023' ويطالب 'بأن يوقف الحوثيون على الفور جميع الهجمات' مثل هذه الهجمات.' وصوتت إحدى عشرة دولة لصالح القرار. وامتنعت أربعة عن التصويت، من بينهم الصين وروسيا. وقال دبلوماسي غربي لشبكة CNN إن الولايات المتحدة استجابت لبعض طلبات الصين بشأن لغة القرار.

الضربات الأمريكية في اليمن ليست غير مسبوقة؛ ووفقاً لمجلس العلاقات الخارجية، نفذت الولايات المتحدة ما يقرب من 400 غارة جوية في اليمن منذ عام 2002.

وفي اليمن، يقول المسؤولون إنهم يشعرون بالقلق إزاء ما قد تنذر به ضربة ضد الحوثيين للمنطقة.

وتظهر الاستخبارات الأمريكية التي رفعت عنها السرية أن إيران متورطة بشكل كبير في تنسيق هجمات الحوثيين على السفن التجارية والتجارية، بما في ذلك تقديم معلومات حول سفن الشحن التي تمر عبر الممر المائي.

ومن بين مخاوف الولايات المتحدة بشأن اتخاذ إجراء مباشر داخل اليمن أيضًا خطر الإخلال بالهدنة التي تم التوصل إليها بعناية في الحرب في اليمن بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، والتي قال مسؤول أمريكي سابقًا لشبكة CNN إن إدارة بايدن تعتبرها واحدة من أهم مسؤولياتها والإنجازات السياسة.

ويخشى بعض المسؤولين الأميركيين أن يكون الهجوم المباشر على الحوثيين في اليمن هو بالضبط ما تتوق إليه المجموعة: جذب الولايات المتحدة إلى الاشتباك المباشر مع الجماعة الوكيلة لإيران واحتمال إلزام قواتها بصراع أطول أمدا.

ومع ذلك، فإن محاولات بايدن للردع لم تفعل الكثير لمنع الحوثيين من مواصلة هجماتهم على السفن التجارية والتجارية التي تعبر البحر الأحمر.

حدثت نقطة تحول مهمة مع حلول رأس السنة الجديدة، عندما أطلقت مروحيات تابعة للبحرية الأمريكية النار على ثلاثة زوارق للحوثيين وأغرقتها دفاعًا عن النفس، مما أسفر عن مقتل من كانوا على متنها. وكان هذا أول اشتباك مباشر بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ بداية الصراع، ودفع بايدن إلى دعوة فريق الأمن القومي الخاص به لإجراء مكالمة إحاطة آمنة أثناء إجازته في جزر فيرجن الأمريكية.

صدر هذا البيان المشترك في 3 كانون الثاني/يناير، قائلًا إن الحوثيين 'سيتحملون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة'.

على الرغم من عدم وصف البيان بأنه خط أحمر، إلا أن بايدن وفريقه أدركوا أن اللغة ستلزمهم بشكل أساسي برد أكثر قوة في حالة استمرار هجمات الحوثيين، وهو ما اعتقد العديد من المسؤولين سرًا أنهم سيفعلونه.

وبعد ساعات قليلة من إصدار البيان المشترك، أطلق الحوثيون طائرة بدون طيار بدون طيار ضد ممرات الشحن التجارية.

وفي يوم الثلاثاء، في واحدة من أكبر هجمات الحوثيين حتى الآن، أسقطت ثلاث مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية، وطائرات F/A-18 التابعة للبحرية الأمريكية من طراز USS Dwight D. Eisenhower، والمدمرة البريطانية HMS Diamond، 21 صاروخًا وطائرة بدون طيار. ولم تلحق أي أضرار بالسفن جراء الهجوم ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال مسؤول كبير في الإدارة لشبكة CNN إن بايدن وجه فريق الأمن القومي التابع له بتنفيذ ضربات على منشآت الحوثيين في اليمن بعد هذا الوابل الصاروخي. وقال المسؤول إن الهجوم كان يستهدف بشكل مباشر سفينة تجارية أمريكية، وبجانبها سفن عسكرية أمريكية.

ووجه بايدن وزير الدفاع لويد أوستن بتنفيذ الرد الذي أدى إلى الضربات مساء الخميس.

كان هناك ما لا يقل عن 27 هجومًا للحوثيين منذ 19 نوفمبر

وبينما كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يبحرون في هجمات الحوثيين المستمرة، كان هناك أيضًا ما لا يقل عن 131 هجومًا على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، ما أدى إلى عدة ضربات على منشآت مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني والقوات الوكيلة الأخرى. في الأسبوع الماضي فقط، استهدفت الولايات المتحدة عضوًا في الجماعة الوكيلة لإيران، حركة النجباء، والذي قال أحد المسؤولين إن 'يداه ملطختان بالدماء الأمريكية' في العراق.

ولكن العديد من السفن التجارية ليس لها أي صلة بإسرائيل، وفقا لما زعمه نائب الأدميرال برادلي كوبر، قائد القيادة المركزية للبحرية الأمريكية، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة تقدر أن 55 دولة لديها 'اتصالات مباشرة' بالسفن التي تعرضت لإطلاق النار.