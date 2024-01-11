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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يعلن إرسال سفن إضافية لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر

صدى البلد

أكد البنتاجون نشر المزيد من السفن في البحر الأحمر لمواجهة التهديد الذي يشكله الحوثيون.

 

 تناول اللواء بالقوات الجوية بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاجون، الأسئلة المتعلقة بالوضع الحالي لفرقة العمل في البحر الأحمر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم.

 

قال اللواء رايدر: "نحن نعلم أن بعض الدول وافقت على إرسال سفن"، معترفًا بمساهمات العديد من الدول في فرقة العمل، اعتبارًا من الأسبوع الماضي، كانت خمس سفن، بما في ذلك السفن من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، موجودة في المنطقة، وأشار اللواء رايدر إلى أن سفنًا إضافية من دول، سواء جزء من قوة العمل التي تقودها الولايات المتحدة أو دول أخرى مثل فرنسا، في طريقها، ويؤكد تعزيز الأصول البحرية الرد الدولي على التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر.

 

مع ذلك، عند سؤاله عن التغييرات المحتملة في النهج الأمريكي بما يتجاوز التحذيرات والبيانات الحالية، حافظ اللواء رايدر على موقف حذر، وأكد: "لن أتنبأ أو أتوقع أو أتكهن بالعمليات المستقبلية".

وأشار السكرتير الصحفي إلى أن البيان المشترك الصادر عن عدة دول، والذي حذر من العواقب إذا استمرت هجمات الحوثيين، يتحدث عن نفسه.

 

يشير وصول المزيد من السفن إلى البحر الأحمر إلى تكثيف الجهود العالمية لمعالجة المخاوف الأمنية في المنطقة، وبينما تقوم الدول بتنسيق استجاباتها، يظل المجتمع الدولي في حالة تأهب تحسبًا لمزيد من التطورات في الأزمة المستمرة.

البنتاجون البحر الأحمر الحوثيون

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