باسم يوسف يعلق على تصريحات عمرو أديب بشأن إنقاذ شقيقه:"أنا معملتش حاجة"

عماد أديب الآن بصحة جيدة

علق باسم يوسف على تصريحات الإعلامي عمرو أديب بخصوص موقفه الشهم مع شقيقه عماد الدين أديب لإنقاذ حياته بعد أن تعرض لأزمة صحية مفاجئة أثناء إلقاء كلمته، ومشاركتهما في أعمال المنتدى العربي الاستراتيجي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال "باسم يوسف" خلال تصريحاته مع "et بالعربي" إنه لم ينقذ حياة أحد، وما فعله مع الكاتب والإعلامي عماد الدين أديب رد فعل طبيعي لأي إنسان وضع في نفس الموقف.

وتابع "باسم يوسف" عماد الدين أديب يمتع الآن بصحة جيدة، مشيدًا برد فعل الجهات الطبية المختصة بدبي لإنقاذ عماد الدين أديب بسرعة ونقله إلى المستشفى لعمل اللازم.

أنا معملتش حاجة

وعقب "باسم يوسف" : "أنا معملتش أي حاجة خالص.. انا عملت الإسعافات الأولية قياس "الضغط والنبض" اللي اي حد يعمله في أولى طب وكنت بجانبه حتى وصلت الإسعاف ونقله إلى المستشفى".