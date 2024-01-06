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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دين في رقبتي.. عمرو أديب يكشف موقف لباسم يوسف مع شقيقه

باسم يوسف
باسم يوسف

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة عن الأزمة الصحية المفاجئة التي تعرض بها أخيه الإعلامي عماد أديب، مشيرا إلى أنه تعرض لازمة قلبية أثناء إلقاء كلمه له في مؤتمر في الإمارات العربية المتحدة.

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في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه


وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن باسم يوسف، الذي كان يتواجد بالمنتدى، و أجرى إسعافات أولية لشقيقي فور تعرضه للأزمة خلال المنتدى، متابعا أن هذه الإسعافات الأولية كان في غاية الأهمية لإنقاذ اخي، قبل أن ينقل إلى أقرب مستشفى.

 

هشيل اللي عمله في رقبتي


وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن علاقتي بباسم يوسف مش تمام، ولكن هشيل اللي عمله في رقبتي، وهو ليه دين في رقبتي، والجدعنة والشهامة لا تقدران بثمن.

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