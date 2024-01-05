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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

الاعلامي عماد الدين
الاعلامي عماد الدين أديب

فجر الإعلامي عمرو أديب، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تعرض أخيه، الإعلامي عماد الدين أديب لأزمة صحية طارئة، قائلا: “أخي تعرض لأزمة قلبية بشكل غير متوقع”.

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وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، إن أخي عماد الدين أديب تعرض لأزمة قلبية، واتقفل شريان بنسبة 100% بشكل مفاجئ وغير متوقع، وأخي سقط وهو يتحدث في مؤتمر في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أنه تم نقل شقيقه إلى المستشفى في أقل من 7 دقائق، وتم عمل اللازم، وعمل دعامة فتحت الشريان الذي أُغلق".

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في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

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