عمرو أديب: الأهلي لديه كل الحظ اللي موجود في العالم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن النادي الأهلي نجح كالعادة في الفوز في الدقائق الأخيرة، على سيراميكا كليوباترا، في بطولة السوبر المصري.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، إن “إمام عاشور من كرة ميتة لعبها بلياردو خبطت في العارضة وخبطت في مدافع سيراميكا والاهلي يكسب”.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية"، أن “الأهلي لديه حظ القرن وطمع في كل الحظ اللي موجود في القرن، حتى أن سيراميكا في اوقات كتير كان ممكن يغير الماتش”.

لازم الاهلي يكسب

وأشار عمرو أديب إلى أن "هناك شيئا ما لازم الاهلي يكسب وانا اتنقطت لما الأهلي جاب الجون".